Зеленський зустрів повернуті Україні кораблі в порту Очакова

Президент Володимир Зеленський зустрів у порту Очакова українські військові кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу", які повернулися 20 листопада з російського полону.

Про це передає телеканал новин "24".

До порту Очакова Зеленський прибув із суттєвим запізненням через поломку його літака.

"На кораблях частково не вистачає обладнання. Ми говорили з адміралом і деякі речі я не можу сказати, але не вистачає частини озброєння. Я побачив стан, буде розслідування. Ми обов’язково звернемося до російської сторони, щоб вона повернула все, що там було", – заявив Зеленський, стоячи на тлі українських суден.

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Він додав, що кораблі ремонтуватимуть близько 3 місяців і вони будуть на ходу.

"Я домовився (з Росією про повернення кораблів - ред.) ні на яких умовах, а просто – телефоном про повернення наших моряків і наших катерів. Я нічого ніде не підписував, нічого не обіцяв. Ми знаємо, що ми праві в цій ситуації. Ніяких умов немає", – наголосив глава держави.

Крім того, Володимир Зеленський поспілкувався з екіпажем суден. Президент подякував морякам за готовність продовжувати службу.

Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада 2018 року російські кораблі в Керченській протоці атакували українські катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід від порту Одеси в порт Маріуполя. Під час агресивних дій Росії 24 українських моряка було захоплено в полон, троє з них отримали поранення.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських моряків і звинуватив їх у нібито незаконному перетині російського кордону (ч.3 ст.322 КК Росії, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до шести років). Всіх військовополонених доставили із Криму у московські СІЗО "Лефортово" і "Матросская тишина".

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків, а також повернути Україні кораблі.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, в рамках якого були звільнені 24 полонені моряки.

18 листопада 2019 року в акваторії Чорного моря було розпочато процес з повернення зазначених українських кораблів. Їх передача відбулася в нейтральних водах. За українським буксиром "Яни Капу" і катерами "Бердянськ" і "Нікополь" з Одеси відправили буксири "Титан", "Гайдамака" і "Сапфір".

У штабі ВМС ЗС України 19 листопада повідомили Укрінформу, що українські бронекатери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу" після повернення на базу національного військового флоту будуть піддані експертизі.