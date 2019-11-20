Повернуті Росією українські кораблі прибувають в Очаків
Про це повідомляє "Думська".
Як наголошується у повідомленні, першим до Очакова прибув бронекатер "Нікополь". Його буксирував малий розвідувальний корабель "Переяслав".
О 16:09 прибув буксир "Яни Капу": його тягне буксир "Лідовський".
Другого катера - "Бердянськ" - поки не видно, зазначає видання.
Повідомляється також, що українські кораблі зустрічає велика кількість місцевих жителів. Учні та педагоги Очаківської санаторної школи-інтернату розвісили на березі великий прапор України.
"У найближчі години до Очакова повинен прибути Президент Володимир Зеленський", - зазначає видання.
Раніше командувач ВМС ЗСУ Ігор Воронченко повідомив, що катера "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу" дуже повільно рухаються до територіальних вод України. За його совами, українські кораблі були по-варварськи пошкоджені росіянами, які познімали навіть плафони, розетки й унітази.
Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада 2018 року російські кораблі в Керченській протоці атакували українські катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід від порту Одеси в порт Маріуполя. Під час агресивних дій Росії 24 українських моряка було захоплено в полон, троє з них отримали поранення.
Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських моряків і звинуватив їх у нібито незаконному перетині російського кордону (ч.3 ст.322 КК Росії, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до шести років). Всіх військовополонених доставили із Криму у московські СІЗО "Лефортово" і "Матросская тишина".
Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків, а також повернути Україні кораблі.
7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, в рамках якого були звільнені 24 полонені моряки.
18 листопада 2019 року в акваторії Чорного моря було розпочато процес з повернення зазначених українських кораблів. Їх передача відбулася в нейтральних водах. За українським буксиром "Яни Капу" і катерами "Бердянськ" і "Нікополь" з Одеси відправили буксири "Титан", "Гайдамака" і "Сапфір".
У штабі ВМС ЗС України 19 листопада повідомили Укрінформу, що українські бронекатери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу" після повернення на базу національного військового флоту будуть піддані експертизі.
Фото: Думська