Повернуті Росією українські кораблі прибувають в Очаків

Кораблі Військово-морських сил України, захоплені Росією рік тому і повернуті на днях Україні, в середу, 20 листопада, почали прибувати у військову гавань Очакова.

Про це повідомляє "Думська".

Як наголошується у повідомленні, першим до Очакова прибув бронекатер "Нікополь". Його буксирував малий розвідувальний корабель "Переяслав".

О 16:09 прибув буксир "Яни Капу": його тягне буксир "Лідовський".

Другого катера - "Бердянськ" - поки не видно, зазначає видання.

Повідомляється також, що українські кораблі зустрічає велика кількість місцевих жителів. Учні та педагоги Очаківської санаторної школи-інтернату розвісили на березі великий прапор України.

"У найближчі години до Очакова повинен прибути Президент Володимир Зеленський", - зазначає видання.

Раніше командувач ВМС ЗСУ Ігор Воронченко повідомив, що катера "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу" дуже повільно рухаються до територіальних вод України. За його совами, українські кораблі були по-варварськи пошкоджені росіянами, які познімали навіть плафони, розетки й унітази.

Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада 2018 року російські кораблі в Керченській протоці атакували українські катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід від порту Одеси в порт Маріуполя. Під час агресивних дій Росії 24 українських моряка було захоплено в полон, троє з них отримали поранення.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських моряків і звинуватив їх у нібито незаконному перетині російського кордону (ч.3 ст.322 КК Росії, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до шести років). Всіх військовополонених доставили із Криму у московські СІЗО "Лефортово" і "Матросская тишина".

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків, а також повернути Україні кораблі.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, в рамках якого були звільнені 24 полонені моряки.

18 листопада 2019 року в акваторії Чорного моря було розпочато процес з повернення зазначених українських кораблів. Їх передача відбулася в нейтральних водах. За українським буксиром "Яни Капу" і катерами "Бердянськ" і "Нікополь" з Одеси відправили буксири "Титан", "Гайдамака" і "Сапфір".

У штабі ВМС ЗС України 19 листопада повідомили Укрінформу, що українські бронекатери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу" після повернення на базу національного військового флоту будуть піддані експертизі.

Фото: Думська