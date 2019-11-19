Повернуті Росією кораблі відправлять на експертизу - штаб ВМС

Українські бронекатери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир буксиру "Яни Капу» після повернення на базу національного військового флоту будуть піддані експертизі.

Про це 19 листопада повідомили кореспонденту Укрінформу в штабі ВМС ЗС України.

"Малі бронекатери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", повернуті Україні після обстрілу з боку прикордонних кораблів ФСБ РФ і незаконного арешту рік тому в районі Керченської протоки, будуть направлені на технічну експертизу фахівців спеціалізованих організацій. Поки що проведено попередній огляд суден, які переміщують на базу національного військового флоту екіпажі буксирів "Гайдамаки", "Тітан" і пошуково-рятувальне судно "Сапфір", - зазначили в штабі ВМС.

Коли саме бронекатери й буксири прибудуть до Практичної гавані Одеського порту, військові моряки не уточнили.

"Зустрічі екіпажів суден з журналістами не планується", - підсумували в штабі ВМС ЗС України.

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Як повідомляв Укрінформ, 18 листопада Росія в акваторії Чорного моря передала Україні катери “Нікополь” і “Бердянськ” та буксир “Яни Капу”, які російські силовики обстріляли й захопили 25 листопада 2018 року під час планового переходу з Одеси до порту Маріуполь в Азовському морі. Після атаки 24 українських моряків заарештували в Криму, а потім перемістили до російських СІЗО в Москві.

7 вересня до Києва повернулися 35 заручників, у тому числі 24 моряки - в межах обміну між Україною і РФ.