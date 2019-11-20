Україна сподівається, що суд у Гаазі оперативно розгляне "морську справу"
Про це сказала заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль у коментарі кореспондентові Укрінформу в Гаазі.
“Україна відстоює позицію необхідності якнайшвидшого розгляду справи по суті, зважаючи на те, що предметом справи є одне просте питання - кричуще порушення Росією фундаментального принципу міжнародного звичаєвого і морського права - абсолютного імунітету військових суден та членів їх екіпажів”, - наголосила Зеркаль.
Вона зауважила, що на слуханнях будуть обговорюватися часові рамки розгляду справи, питання транспарентності, тобто публічного доступу до матеріалів справи, затверджуватися процесуальні документи, зокрема Регламент Арбітражного трибуналу.
“Хоча Росія намагається довести, що вона мала право захопити іноземні військово-морські судна та їх екіпажі, незважаючи на їх абсолютний імунітет, що передбачає заборону їх захоплення, утримання та здійснення щодо них будь-якої іноземної юрисдикції. Ми сподіваємося на мудрість та професіоналізм членів Арбітражного трибуналу, а також на оперативний розгляд справи по суті”, - наголосила заступник глави МЗС України.
Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада 2018 року російські силовики в районі Керченської протоки атакували українські катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід від порту Одеси в порт Маріуполя. Під час агресивних дій Росії 24 українські моряки були захоплені в полон, троє з них зазнали поранень.
Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських моряків і звинуватив їх у нібито незаконному перетині російського кордону (ч.3 ст.322 КК Росії, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до шести років).
Міжнародний трибунал з морського права 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків і дати їм можливість повернутися в Україну, а також повернути кораблі.
7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, в рамках якого, зокрема, були звільнені 24 полонені моряки.
4 листопада МЗС України направило Росії ноту з проханням повідомити, де і коли українські військові можуть забрати захоплені кораблі.
18 листопада в акваторії Чорного Моря було розпочато процес повернення українських катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”.
20 листопада вони прибули в український порт Очаків.