Україна сподівається, що суд у Гаазі оперативно розгляне "морську справу"

У Гаазі завтра відбудуться перші процесуальні слухання Морського трибуналу у справі щодо порушення імунітету трьох українських кораблів та 24 членів їх екіпажів (Україна проти РФ) за Конвенцією ООН з морського права, і Київ сподівається на оперативний розгляд цієї справи по суті.

Про це сказала заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль у коментарі кореспондентові Укрінформу в Гаазі.

“Україна відстоює позицію необхідності якнайшвидшого розгляду справи по суті, зважаючи на те, що предметом справи є одне просте питання - кричуще порушення Росією фундаментального принципу міжнародного звичаєвого і морського права - абсолютного імунітету військових суден та членів їх екіпажів”, - наголосила Зеркаль.

Вона зауважила, що на слуханнях будуть обговорюватися часові рамки розгляду справи, питання транспарентності, тобто публічного доступу до матеріалів справи, затверджуватися процесуальні документи, зокрема Регламент Арбітражного трибуналу.

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“Хоча Росія намагається довести, що вона мала право захопити іноземні військово-морські судна та їх екіпажі, незважаючи на їх абсолютний імунітет, що передбачає заборону їх захоплення, утримання та здійснення щодо них будь-якої іноземної юрисдикції. Ми сподіваємося на мудрість та професіоналізм членів Арбітражного трибуналу, а також на оперативний розгляд справи по суті”, - наголосила заступник глави МЗС України.

Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада 2018 року російські силовики в районі Керченської протоки атакували українські катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід від порту Одеси в порт Маріуполя. Під час агресивних дій Росії 24 українські моряки були захоплені в полон, троє з них зазнали поранень.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських моряків і звинуватив їх у нібито незаконному перетині російського кордону (ч.3 ст.322 КК Росії, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до шести років).

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків і дати їм можливість повернутися в Україну, а також повернути кораблі.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, в рамках якого, зокрема, були звільнені 24 полонені моряки.

4 листопада МЗС України направило Росії ноту з проханням повідомити, де і коли українські військові можуть забрати захоплені кораблі.

18 листопада в акваторії Чорного Моря було розпочато процес повернення українських катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”.

20 листопада вони прибули в український порт Очаків.