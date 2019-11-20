Суд ООН дав Росії більше року для підготовки відповіді на позов України

Міжнародний суд ООН в Гаазі встановив, що Росія має подати свій контрмеморандум на позов України до 8 грудня 2020 року.

Про це йдеться в документі суду, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

"Суд встановив 8 грудня, як остаточну дату подання контрмеморандуму в справі, що стосується застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Рішення про подальші процедурні питання буде прийнято відповідно до встановленого порядку", - йдеться у документі.

Зазначається, що остаточне рішення Міжнародного суду ООН у цій справі очікується не раніше 2022 року.

Як повідомляв Укрінформ, Міжнародний суд ООН 8 листопада визнав свою юрисдикцію у справі щодо порушення Росією двох конвенцій – про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації. Суд також наголосив, що Україною були дотримані всі процесуальні досудові процедури. Це рішення означає, що Міжнародний суд ООН може перейти до розгляду справи по суті.

Україна 16 січня 2017 року подала до Міжнародного суду ООН позов проти Росії щодо порушення Конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції про заборону расової дискримінації.

Звинувачення, висунуті Росії, включають: надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням; збиття літака "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17; обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська; знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік Волновахи; вибух під час мирного зібрання в Харкові; дискримінацію щодо української та кримськотатарської громад; заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу; хвилі зникнень, вбивства, самовільні обшуки, затримання; обмеження на викладання української й кримськотатарської мов.