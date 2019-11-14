Зеркаль — про нові дані слідчої групи МН17: Коло навколо Росії стискається

Нові дані Спільної слідчої групи у справі про збиття літака МН17 та рішення Міжнародного Суду ООН від 8 листопада свідчать про те, що коло навколо Росії стискається і їй буде дедалі важче уникнути відповідальності.

Про це написала у Facebook заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль, коментуючи сьогоднішнє звернення Спільної слідчої групи, яка розслідує збиття малайзійського літака МН17, до свідків цих подій в першій половині 2014 року.

"Коло навколо Росії стискається, уникнути відповідальності буде все важче і важче. Дякую слідчим і прокурорам за блискавичну роботу", - написала Зеркаль.

Вона навела декілька цитат із цього звернення, які, зокрема, свідчать про підтримання лідерами збройного угруповання «Донецька Народна Республіка» (ДНР) контактів із російськими чиновниками щодо військової підтримки, а також про участь російських спецслужб в управлінні "ДНР".

"А тепер давайте згадаємо рішення Міжнародного Суду ООН від 8 листопада 2019 року: Суд нагадав, що в Резолюції Ради Безпеки США 1373 передбачено, що держави не повинні надавати будь-яку підтримку особам, причетним до тероризму, а також вони повинні вживати заходів та співпрацювати для запобігання та придушення актів фінансування тероризму, "вчинених будь-якою особою". Якщо держава порушує це зобов'язання, в тому числі стосовно дій, вчинених державними посадовими особами, тоді відповідальність за це порушення буде покладена на державу", - резюмувала Зеркаль.

Як повідомляв Укрінформ, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 в Донецькій області. Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

Міжнародна слідча група встановила, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську, а ракета запущена з території, яку на той час контролювали бойовики "ДНР".

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох причетних до катастрофи МН17. Це, зокрема, Леонід Харченко – українець, який воював на боці "ДНР", Сергій Дубинський – полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, очільник "ГРУ ДНР", Олег Пулатов - підполковник запасу російських ПДВ, причетний до перевезення "Бука", Ігор Гіркін - відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, активний учасник російської збройної агресії в Україні.

7 вересня між Україною та РФ відбувся обмін утримуваними особами у форматі "35 на 35". Серед тих, кого передала Україна, був і бойовик “ДНР” Володимир Цемах, який є фігурантом справи МН17.

Цемах — колишній начальник ППО в підконтрольному окупантам місті Сніжне. Перед обміном його допитали слідчі Міжнародної слідчої групи.

Суд щодо катастрофи літака рейсу МН17 розпочнеться 9 березня 2020 року.