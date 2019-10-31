У справі МН17 можуть з’явитися нові підозрювані — засновник Bellingcat

У Bellingcat не діляться подробицями того, що саме досліджують у справі МН17, і не виключаються, що можуть з’явитися нові підозрювані.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Гіґґінс.

“Це не початок останнього акту вистави, але кінець першого”, - описав Гіґґінс початок судового процесу, який стартує в березні наступного року.

Засновник Bellingcat зазначив, що він та його команда добре обізнані щодо структури, що привела до катастрофи МН17.

“У нас немає конкретних імен тих, хто натиснув на кнопку, і в якомусь сенсі це не найважливіше, тому що вони є частиною структури управління та керування, що привела їх до натискання кнопки, і вся ця структура винна в тому, що сталося. Ми маємо дуже чітке уявлення щодо цієї структури – хто та за що відповідав. Я впевнений, що Міжнародна спільна слідча група (JIT) ще краще усвідомлює все це”, - сказав Гіґґінс.

Він також не виключає, що у справі МН17 можуть з’явитися нові підозрювані.

“Я не знаю щодо свідків та інших схожих деталей, але, можливо, більше людей будуть звинувачені ще до початку судового процесу в березні 2020 року. Це буде тривалий процес, я очікую, що перше засідання буде радше адміністративним, а власне розгляд справи по суті почнеться пізніше”, - зазначив засновник Bellingcat.

Як повідомляв Укрінформ, Bellingcat відомий своїми розслідуваннями щодо збитого у 2014 році над Донбасом малайзійського літака рейсу MH17, а також отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в британському місті Солсбері та викриттям причетності до цього російських спецслужб.

19 червня були оприлюднені імена трьох росіян і одного українця, яких Міжнародна спільна слідча група (JIT) назвала причетними до збиття боїнга МН17. Також була оприлюднена дата, коли відбудеться суд - 9 березня 2020 року.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули

Міжнародна спільна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, що дислокується в Курську. У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у відповідальності за катастрофу малайзійського пасажирського літака рейсу МН17.