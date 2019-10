Еліот Гіґґінс, засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat

Мій друг Пітер Джукс - письменник, тож я подумав, що він може мати кілька гарних ідей, і зателефонував йому. Він розповів мені про "belling the cat", історію про групу мишей, які дуже боялися великого кота, тож вони вирішили надягти дзвіночок йому на шию. Але тоді вони усвідомили, що не мають плану, як реалізувати цей задум, бо це – лише ідея. Тож Пітер подумав, що ми б могли навчити людей, як почепити дзвіночок на шию кота. Мені сподобалася ця назва, я подивився – скільки коштуватиме реєстрація домену для bellingthecat.com . І це було близько 4 000 доларів, бо хтось уже зареєстрував його, тож я спробував bellingcat.com , і це було 40 доларів, отже я вирішив обрати цей варіант.

- На даний момент приблизно 50/50 між спонсорами та доходами від воркшопів, а також трохи від платформи Patreon . Нашими спонсорами нині є Національний фонд підтримки демократії ( National Endowment for Democracy , приватна некомерційна організація США, щорічно надає понад 1600 грантів на підтримку проектів неурядових організацій за кордоном, які утверджують демократичні принципи більш ніж у 90 країнах — ред.), Porticus (міжнародна організація, яка пропонує повний спектр послуг з управління грантами; щороку близько 2000 проектів підтримуються майже в 90 країнах світу — ред.), Adessium (приватний та незалежний фонд з надання грантів, базується в Нідерландах, підтримує ініціативи та організації, які прагнуть здійснити тривалі та позитивні зміни в суспільстві — ред.), Фундації Відкритого суспільства ( the Open Society Foundations , підтримують людей та організації в усьому світі, які борються за свободу слова, прозорість, та суспільство, що сприяє рівності і справедливості — ред.), нідерландська поштова лотерея (Dutch Postcode Lottery).

- Я думаю, що це справді сталося під час тих перших онлайн-дискусій і коментарів, як the Guardian Middle East Live Blog, але тоді йшлося про те, що зараз ми вважаємо доволі простим. Упродовж багатьох років мене постійно дивувало, яких результатів можна досягти, досліджуючи відкриті джерела. І це надзвичайно приємно бути частиною того, що тебе постійно дивує.

- Я почав блог Brown Moses на початку 2012 року, але доти я писав і залишав коментарі під цим псевдонімом на різних інтернет-форумах, а також із ним 2011 року коментував the Guardian Middle East Live Blog, коли я дізнався, як використовувати відкриті джерела для розслідування. Було багато дебатів і суперечок щодо автентичності відео з Лівії, а також питань про те, де воно було зняте. Тож, я вирішив спробувати використовувати супутникові знімки, щоб знайти орієнтири, які відповідають тому, що було на відео, і це спрацювало. Це був мій перший інтерес до того, що ми знаємо як геолокацію, основне вміння для будь-якого дослідника відкритих джерел.

- Чи є домовленість із Міжнародною спільною слідчою групою (JIT) щодо інформації, яку ви можете оприлюднювати?

- Як такої угоди немає. Але ми розуміємо, що інформація онлайн може бути дуже швидко видалена, після того, як ми щось опублікуємо. Тому ми відправляємо знайдену інформацію та звіти про нашу роботу Міжнародній спільній слідчій групі (JIT) до того, як ми її публікуємо, щоб вони могли зберегти дані та досліджувати, відповідно до своїх стандартів, перш ніж їх видалять.

- Слухання у справі МН17 починаються 9 березня 2020. Родичі загиблих у катастрофі MH17 дуже чекають цього дня. Що ви знаєте про підготовку? Скільки свідків буде в суді? У червні Міжнародна спільна слідча група назвала чотирьох підозрюваних. Чи будуть іще нові імена до початку процесу?

- Я не знаю щодо свідків та інших схожих деталей, але, можливо, більше людей будуть звинувачені ще до початку судового процесу в березні 2020 року. Це буде тривалий процес, я очікую, що перше засідання буде радше адміністративним, а власне розгляд справи по суті почнеться пізніше.

СПРАВЖНІЙ ВИКЛИК – ВИКОРИСТОВУВАТИ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ В СУДІ

- Чи можете ви більше розповісти мені про свою команду? Хто працює у Bellingcat? Скільки людей беруть участь у проєкті та в яких країнах?

- За минулий рік ми значно розширилися, зараз у нас є близько 20 постійних працівників, багато з яких - у Нідерландах, інші - у Канаді, США, Великій Британії. У нас також є близько 15 волонтерів, які теж становлять частину нашої основної команди з розслідувань. І вони – звідусіль: з України, з Фінляндії, з Польщі, з Болгарії та з інших країн.

- Які організації пропонували вам працювати разом?

- Ми працюємо з широким колом організацій. Напевно, найбільш помітною є робота, яку ми виконуємо з медіа. Ми багато працювали з інтернет-виданням The Insider, яке провело з нами велику роботу стосовно відстеження підозрюваних щодо MH17 та агентів ГРУ, наражаючи себе на значні ризики всередині Росії. Вони заслуговують набагато більше уваги за свою працю, ніж досі отримали. Ми співпрацювали з такими медіа, як Buzzfeed, The New York Times, Radio Free Europe та іншими. Співпраця є важливою частиною нашого підходу до роботи, тому ми завжди шукаємо можливості для взаємодії з іншими організаціями.

Інша сфера, в якій ми працюємо, - це справедливість та відповідальність, тож ми взаємодіяли із Глобальною мережею правових дій (Global Legal Action Network). Ми розробляємо новий процес архівування та розслідування, базований на принципах права. Йдеться про те, щоби зроблене нами можна було використовувати в судах. Ця сфера для мене особливо важлива, оскільки наша робота щодо Сирії та MH17 показала, що опрацювання відкритих джерел можна застосовувати для ідентифікації винних у скоєнні страшних злочинів. Нині справжнім викликом для нас є те, щоб результати нашої роботи можна було використовувати у суді.