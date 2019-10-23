У Bellingcat прокоментували російську “кіноверсію” трагедії МН17

Автори фільму про трагедію МН17 під назвою “Заклик до правосуддя”, який сьогодні ввечері покажуть в Гаазі, так відчайдушно намагаються довести провину України, що чіпляються за будь-яку теорію.

Про це засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Гіґґінс (Eliot Higgins) сказав кореспонденту Укрінформу в Гаазі.

“Я думаю, що ці люди так відчайдушно намагаються довести, що Україна винна, що вони чіпляються за будь-яку теорію, яка з’являється. Для них немає значення, що їхні заяви ніколи не бувають послідовними. Я провів 5 років, досліджуючи ці різні теорії, і вони просто переходять від однієї теорії до іншої, бо їх знову і знову спростовують. Вони ніколи не задаються питанням, якщо щось не так з їхнім аналізом. Все, що їх турбує, це доводити, що Росія не винна, а Україна винна. І вони раді проковтнути будь-яку нісенітницю, щоб продовжувати свою оману. Бо інакше їм довелося б визнати, що вони дурні ”, - сказав Гіґґінс.

Bellingcat відомий своїми розслідуваннями щодо збитого у 2014 році над Донбасом малайзійського літака рейсу MH17, а також отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в британському місті Солсбері і викриттям причетності до цього російських спецслужб.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні у нідерландській Гаазі о 18:00 за місцевим часом відбудеться презентація чергового пропагандистського фільму росіян про трагедію МН17 під назвою “Заклик до правосуддя”. Автори фільму намагаються поставити під сумнів результати офіційного розслідування Міжнародної спільної слідчої групи (JIT).

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна спільна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, яка дислокується в Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно заявили про відповідальність Росії за катастрофу малайзійського літака рейсу МН17.