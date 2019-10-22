У Нідерландах активізувалися проросійські

У Нідерландах активізувалися проросійські "фейкомети" — Da Vinci Analytic

Дослідження
Укрінформ
Організація під назвою “Глобальні права мирних людей” (Global rights of peaceful people) активно проводить дезінформаційну кампанію щодо України та дискредитації розслідування Міжнародної спільної слідчої групи (JIT).

Про це йдеться в дослідженні Da Vinci Analytic Group.

“За всіма ознаками, організація GRPP зареєстрована під проєкт з дискредитації розслідування JIT. GRPP, згідно з даними реєстрів Королівства Нідерланди була зареєстрована 18 квітня 2019 року”, - зазначають експерти.

Російська Федерація створила в Європі цілу мережу, учасники якої проводять активну дезінформаційну кампанію щодо України, серед яких, і нідерландські політики. Зокрема, йдеться про Тьєррі Боде, який очолює партію “Форум за демократію”(FvD). Саме він був одним з ініціаторів референдуму щодо асоціації Україна-ЄС. Його час від часу критикують за проросійські погляди.

Існує кілька філій GRPP в Німеччині, Польщі, Чехії, Берліні, йдеться у дослідженні.

А ще наголошується, що з наближенням дати судового слухання у справі МН17 активність проросійських груп зростатиме.

Як повідомляв Укрінформ, 19 червня 2019 року були оприлюднені імена трьох росіян і одного українця, яких Міжнародна спільна слідча група назвала причетними до збиття "боїнга". Також вона оприлюднила дату, коли відбудеться суд - 9 березня 2020 року.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

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Міжнародна спільна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, яка дислокується в Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно заявили про відповідальність Росії за катастрофу малайзійського літака рейсу МН17.

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