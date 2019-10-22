Російська мережа впливу на справу MH17

З наближенням дати судового слухання у справі MH17 у Нідерландах зростає активність проросійських груп

Рівень російського впливу на внутрішні справи королівства Нідерланди дозволяє Da Vinci Analytic Group робити висновки про існування значних загроз суверенітету держави та каналів впливу як на громадську думку, так і на політичні рішення. Дослідження аналітичної групи Укрінформ наводить повністю.

Російська Федерація створила в Європі мережу з організацій та агентів впливу для дискредитації висновків Спільної команди з розслідування (JIT) загибелі літаку Boeing компанії Malaysian Airlines рейсом MH-17 з Амстердаму в Куала-Лумпур в червні 2014 року.

Розслідування JIT встановило, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», що був доставлений з 53-ої бригади ППО ЗС РФ на територію під контролем проросійських сил на Донбасі. На березень 2020 року призначено початок судового процесу по справі МН17, під час якого будуть оприлюднені звинувачені та свідки.

Кремль намагається фальсифікувати докази, дискредитувати висновки міжнародного розслідування, щоб уникнути відповідальності за збиття цивільного літака. Основна тактика Кремля полягає в тому, щоб поставити під сумнів докази, що зібрані JIT, та сфабрикувати альтернативні версії з перекладанням відповідальності, зокрема, на Україну.

Для цього наприкінці жовтня в Нідерландах запланований показ документального фільму “MH-17, Call for Justice” (“MH17, Заклик до правосуддя”).

Його продюсером стала громадянка Російської Федерації Яна Олександрівна Єрлашова, екс кореспондент пропагандистського телеканалу Russia Today, що неодноразово був звинувачений в участі у дезінформаційних кампаніях та акціях впливу в США, Європі та на Близькому Сході. Останні кілька років Єрлашова працює в RT Documentary – підрозділі RT, що виробляє пропагандистські документальні фільми.

У 2019 році вона створила інтернет-платформу «Bonanza Media». Основною метою діяльності зазначеної платформи є поширення інформації, яка спростовує офіційну версію розслідування катастрофи літака Малайзійських авіаліній рейсу МН17 та поширення російської версії цієї катастрофи. Висвітленню зазначеного питання присвячено увесь обсяг інформації, що поширюється через інтернет-ресурси платформи.

Іл.1, 2: Єрлашова та ван дер Верфф.

Разом з Єрлашовою над фільмом працював нідерландський підданий, журналіст Макс ван дер Верфф (Max van der Werff) 31 січня 1963 року народження, м. Арнем, Нідерланди. Після збиття рейсу MH17 він доклав значних зусиль для розповсюдження версії про те, що Росія не причетна до збиття малазійського літаку.

2016 році Ван дер Верфф разом з іншими проросійськими європейськими журналістами і експертами був підписантом листа до президента США Д. Трампа з пропозицією переглянути результати офіційного розслідування катастрофи МН17.

Ван дер Верфф став автором фільму «MH17, Заклик до правосуддя», продюсером якого виступила Єрлашова. Фільм створений в стилістиці радянської пропаганди зразка 1983 року, коли винищувач СРСР збив цивільний літак корейських авіаліній. Створення документального фільму відбувалося в тісній взаємодії з командуванням так званого ДНР. Автори фільму разом з оператором каналу RT отримали вільний доступ до місця катастрофи. В той же час, як стверджувала російська «Нова газета», навіть представникам ОБСЄ у 2014 році одразу не надали вільного доступу на місце події. Російська служба ВВС також повідомляла про відкриття вогню у повітря при спробі місії ОБСЄ дістатися на місце події. Для забезпечення доступу на окуповану територію України іноземним журналістам потрібно отримати дозвіл з боку так званого Міністерства державної безпеки ДНР, що контролюється Федеральною Службою безпеки РФ. Дозвіл залежить від лояльності журналіста та медіа до псевдореспублік. Це підтверджується матеріалами листування співробітниці так званого Міністерства інформації ДНР Тетяни Єгорової. Вони вказують на те, що в ДНР фільтрували бажаючих працювати журналістів, для чого з серпня 2015 року була створена система, що керувалася з Москви.

Макс ван дер Верфф регулярно отримував такий дозвіл. Про це свідчать численні світлини, що опубліковані на його акаунті в соціальні мережі Facebook (Іл.3).

Іл.3

Один з його контактів у Facebook є відомий проросйський пропагандист Грехам Філліпс(Іл.4).

Іл.4

Також серед контактів – громадяни Росії та України з Донбасу.

Таким чином, вільне перебування ван дер Верфффа на окупованій території відповідало інтересам офіційної Москви. У 2016 році стався виток листування електронною поштою з Донецього новостійної Агенції (Donetsk News Agency (Doni). Оприлюднені листи продемонстрували, що Макс ван дер Верфф проявив ініціативу та запропонував дискредитувати розслідування зі звинувачення причетності Кремля до загибелі рейсу. Завданням фільму є демонстрація того, що розслідування JIT зроблено не належним чином.

4 жовтня організація Глобальні права мирних людей (Global Rights of peaceful people, GRPP) розіслала прес-реліз, в якому запросила на прес-конференцію під назвою «Трагедія MH17 – ми чекаємо на ретельне розслідування (Іл.5,6). Цей захід є презентацією фільму Яни Єрлашової та Макса ван дер Веррфа.

Іл.5,6.

Вже 8 жовтня (за 4 дні з моменту розсилки) депутати парламенту Нідерландів проголосували за вимогу до керівництва держави розслідувати дії України у зв’язку зі збиттям малайзійського літака Boeing, що здійснював політ за маршрутом Амстердам-Куала-Лумпур. Нідерландські депутати вимагають відповіді на питання, чому Київ не зачинив повітряний простір над зоною конфлікту на сході країни.

Іл.7

Організація GRPP виглядає ключовою у розповсюджені результатів роботи Єрлашової та Ван дер Верффа.

За всіма ознаками, організація GRPP зареєстрована під проект з дискредитації розслідування JIT. GRPP, згідно з даними реєстрів Королівства Нідерланди була зареєстрована 18 квітня 2019 року. Втім, перша згадка про GRPP датована 2015 роком та пов’язана з подіями 2 травня в Одесі. 15 травня 2015 року голландське видання Dutch Metro опублікувало статтю особи на ім’я Sonja van den Ende в колонці читачів, в якій вона звинувачує українську владу та «фашистів» в пожежі під час подій, що повністю відповідає пропагандистськім наративам Кремля. Автор стверджувала, що її візит до Одеси був профінансований GRPP, тобто за чотири роки до дати реєстрації організації (Іл.8).

Іл.8

Сама Sonja має акаунт в російськомовній мережі ВКонтактє та в середині жовтня знаходилася в Сирії, де здійснювала інформаційну підтримку режиму Башара Асада та працює в проекті Freesuriyah.eu.

Підтримка «жовтих жилетів», що доводить підтримку акції у Франції з боку Російської Федерації та Sonja van den Ende в Одесі

Друга згадка організації відноситься до 2016 року. Перед проведенням в Нідерландах референдуму з ухвалення Угоди про Асоціацію ЄС – Україна провідна голландська газета Volkskrant писала про Сергія Мархеля, який нібито приїхав з України. Він відвідав дебати в 23 містах Нідерландів з нагоди референдуму, використовуючи візитівку організації GRPP. На кожному заході він виголошував промову, де стверджував, що Україна – це нацистська країна, а населення не підтримує підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

В Європі існує кілька філій GRPP: в Німеччині, Польщі, Чехії. В Берліні нею фактично керує Олег Музика, відомий пропагандист, що проголошував російські наративи щодо подій в Одесі. Він також є адміністратором сторінки GRPP в Польщі і позиціонується як політолог на телеканалі NewsFront (ДНР). Олег Музика також брав участь в рекламній акції фільму Єрлашової-ван дер Верффа (Іл.9).

Іл.9

Згідно з даними аналізу активності на сторінці, кількість активних її членів не є значним (64 вподобальника).

Сторінка організації була створена 5 вересня 2019 року. Станом на жовтень 2019 року контактними даними сторінки GRPP є телефон +7 915 024-34-51, що має код Російської Федерації, Москви. В профілі вона позначена, як політична організація. Сторінка модерується Анастасією Мархель (донькою Сергія Мархеля, Іл.10). Серед її контактів в соціальній мережі багато прихильників так званої Одеської народної республіки – російського сепаратистського проекту. За інформацією з її сторінки в мережі Фейсбук, вона мешкає в Одесі та навчається в Одеському морському університеті. На фото вона разом з Сергієм Мархелем.

Іл.10

Сергій Мархель в соціальній мережі знаходиться у зв’язку з Михайло Тяско – заступником голови правління правління Всесвітньої ради подкарпатських русинів – ще одного сепаратистського проекту Росії (Іл.11).

Іл.11

Контакти Сергія Мархеля в значній мірі складаються з прихильників Росії та руського миру. Серед них і Sonja van den Ende. Також серед них перебувають координаторка всеукраїнського руху Матерів України, яка в минулому була в Національній раді офіцерів України, Василь Поліщук – депутат Одеської міськради, громадянин Угорщини, що брав участь в бойових діях на Донбасі Sándor Csikós, уповноважений представник Міжнародного Союзу десантників, Віталій Чугін з ТАСС, Генадій Труханов (мер Одеси) та багато інших, що дозволяє сформувати уявлення про географічну розгалуженість структури та взаємозв’язок між собою більшості проросійських активістів.

Серед представників групи з дискредитації – Олена Плотнікова, 17.06.1966 року народження, уродженка Донецьку (Іл.12). В Нідерландах з 1999 року, постійно – з 2018 року. Мешкала пору з екс-президентом Віктором Януковичем до його обрання Президентом України, мала з ним бізнес-відносини. Зараз мешкає в Etten-Leur, Noord-Brabant, Нідерланди. Активно підтримує соціалістів.

Іл.12

Як видно з тегів ван дер Верффа до публікації про показ фільму MH17: Call of Justice, інформаційна взаємодія відбувається з певним ядром проросійських сил в Нідерландах (Іл.13).

Іл.13

На ілюстрації 14 - Сергій Мархель, 1956 року народження, уродженець Омска в одній кімнаті з Рубеном Дольстра та Нікітою Ананьєвим.

Рубен Дольстра – проросійський громадянин Нідерландів, який ймовірно мешкає в окупованому Криму. Ананьєв – народився у Москві, ймовірно у 1993 році. Зараз студент в голандському місті Твенте, у 2013 році навчався школі молодих лідерів, що фінансується російською організацією «Россотрудничество», що в свою чергу згідно з доповіддю екс-директора ФБР США Джеймса Комі в сенаті (про втручання Росії у вибори в США) пов'язане з російською розвідкою та ФСБ. Як і Мархель Ананьєв брав активну участь у впливі на громадську думку під час підготовки до референдуму у Нідерландах.

Іл.14

На фото 15 - член парламенту Нідерландів від соціалістів Гаррі ван Боммель (Harry van Bommel), який, згідно з результатами New York Times, координував роботу проросійських груп впливу з числа громадян Росії та України у спробах досягти потрібних результатів на референдумі у 2016 році3. У 2017 році Боммель звертався до парламенту Нідерландів із закликом змусити Україну підписати додаткову Угоду з Асоціації Україна-ЄС. Встановлено, що прихильники соціалістичної партії Нідерландів з числа проросійських громадян також підтримують партію Німеччини Einheit. Серед членів партії багато росіян з громадянством Німеччини, зокрема Нікіта Ананьєв та Наталія Воронцова.

Іл.15

Ще одним політичним діяячем, який координує роботу проросійських груп впливу є Тьєрі Боде (Thierry Baudet, Іл.16) – лідер правої популістської партії євроскептиків «Форум за демократію». За інформацією New York Times, його група займається формуванням альтернативних теорій збиття авіалайнера рейсу справи МН-17.

Іл.16

Діяльність цих груп, на думку розвідувальної агенції Нідерландів AIVD межує з дипломатією та розвідкою.

В Гаазі (Нідерланди) мешкав і проросійський пропагандист Володимир Корнілов, уродженець Східної України. Він є очільником організації Центр Євразійських досліджень. Перед референдумом 2016 року Корнілов проводив активну кампанію проти України. Пов’язаний з Боде та Боммелем. З кінця 2017 року він політичний оглядач «Росія сьогодні» (Москва).

Факти вказують на ретельну підготовку та формування раніше створених позицій для дискредитації результатів розслідування загибелі рейсу MH17 на території Нідерландів. Російська мережа об’єднує голландських політиків та підданих з проросійськими поглядами, етнічних росіян, що емігрували до Нідерландів, громадян Російської Федерації та етнічних українців, що виїхали з України після революції Гідності у зв’язку з відверто проросійськими поглядами.

З наближенням дати судового слухання у справі активність проросійських груп зростатиме. Рівень російського впливу на внутрішні справи королівства Нідерланди дозволяє робити висновки про існування значних загроз суверенітету держави та каналів впливу як на громадську думку, так і на політичні рішення. Учать деяких представників таких груп в протестних акціях свідчить про можливість їх використання як мультизадачного інструменту гібридної операцій.

Da Vinci Analytic Group