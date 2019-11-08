Справа МН17 є частиною позову України проти Росії у Гаазі - Зеркаль

Заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції, агент України у справі "Україна проти Російської Федерації" Олена Зеркаль наголосила, що ситуація навколо МН17 також є частиною позову, поданого Україною проти РФ до Міжнародного суду ООН.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

“Щодо Боїнга це дуже важливе рішення тому, що насправді це означає, що Росія буде нести відповідальність і має перед міжнародним судом виправдовуватися за те, як вона постачала зброю в Україну і те, що відбувалося. Це означає, що суд і міжнародна спільнота будуть в змозі наочно бачити, що відбувалося, мати доступ до всіх матеріалів. Тим більше, що це може мати вплив на подальше питання щодо розгляду створення того ж трибуналу в рамках Ради Безпеки ООН”, - сказала Зеркаль.

Як повідомляв Укрінформ, Міжнародний суд ООН 8 листопада визнав свою юрисдикцію у справі щодо порушення Росією двох конвенцій – про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації. Суд також наголосив, що Україною були дотримані всі процесуальні досудові процедури. Це рішення означає, що Міжнародний суд ООН може перейти до розгляду справи по суті.

Україна 16 січня 2017 року подала до Міжнародного суду ООН позов проти Росії щодо порушення Конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції про заборону расової дискримінації.

Звинувачення, висунуті Росії, включають: надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням; збиття літака “Малайзійських авіаліній” рейсу MH17; обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська; знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік Волновахи; вибух під час мирного зібрання в Харкові; дискримінацію щодо української та кримськотатарської громад; заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу; хвилі зникнень, вбивства, самовільні обшуки, затримання; обмеження на викладання української й кримськотатарської мов.