Росія вперше в історії відповідатиме у суді за порушення міжнародного права - Зеркаль

Міжнародний суд ООН відхилив усі заперечення з боку Росії щодо юрисдикції у справі України РФ, тож Росія вперше буде відповідати за порушення міжнародного права.

Про це заявила журналістам заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції, агент України у цій справі Олена Зеркаль, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

“Росія вперше буде відповідати за порушення міжнародного права, за порушення прав людини. Це вперше в історії, коли вони (російська сторона - ред.) будуть за це відповідати. Вони будуть відповідати в суді за всіма фактами і за всіма нашими звинуваченнями, які представлені в українському меморандумі, включаючи МН17”, - сказала посадовець.

За її словами, далі справа буде розглядатися по суті.

“Суд має здійснити свій аналіз того, як він бачить, скільки часу має бути надано РФ для підготовки їх меморандуму, і прийняти протокольний наказ. Після того Росія має подати свій меморандум, в якому викладе свою позицію за всіма пунктами, по яких Україна надала свої факти щодо порушень конвенцій, і після того вже відбудуться слухання”, - пояснила Зеркаль.

Вона також зазначила, що це перемога не тільки українців і верховенства права, а й перемога здорового глузду.

“Всі країни - незалежно від їх розміру, їх ролі у Раді Безпеки - мають відповідати за порушення міжнародного права, і ми дуже раді, що суд підтримав усі прохання України, і ми рухаємося далі по повній програмі. В нас немає жодних обмежень”, - зауважила Зеркаль.

Рішення суду. Документ і команда / Фото: Ірина Драбок, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, Міжнародний суд ООН 8 листопада визнав свою юрисдикцію у справі щодо порушення Росією двох конвенцій – про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації. Суд також наголосив, що Україною були дотримані всі процесуальні досудові процедури. Це рішення означає, що Міжнародний суд ООН може перейти до розгляду справи по суті.

Україна 16 січня 2017 року подала до Міжнародного суду ООН позов проти Росії щодо порушення Конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції про заборону расової дискримінації.

Звинувачення, висунуті Росії, включають: надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням; збиття літака “Малайзійських авіаліній” рейсу MH17; обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська; знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік Волновахи; вибух під час мирного зібрання в Харкові; дискримінацію щодо української та кримськотатарської громад; заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу; хвилі зникнень, вбивства, самовільні обшуки, затримання; обмеження на викладання української й кримськотатарської мов.