Міжнародний суд ООН відхилив усі заперечення Росії майже одностайно - Зеркаль

Заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції, агент України у справі "Україна проти Російської Федерації" Олена Зеркаль, вийшовши до журналістів після оголошення Міжнародним судом ООН рішення, привітала всіх із перемогою.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

“Я вітаю всіх в Україні і не тільки в Україні з повною перемогою. Сьогодні суд повністю відхилив всі заперечення РФ і не просто відхилив заперечення РФ, а з мінімальним рахунком - 15 до 3, а іноді повністю одностайно. Це рішення, яке ми сьогодні отримали, дозволяє нам рухатися разом з судом далі і доводити факти порушення РФ міжнародного права”, - сказала Зеркаль.

Раніше Міжнародний суд ООН визнав свою юрисдикцію у справі щодо порушення Росією двох конвенцій – про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації. Суд також наголосив, що Україною були дотримані всі процесуальні досудові процедури. Це рішення означає, що Міжнародний суд ООН може перейти до розгляду справи по суті.

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Як повідомляв Укрінформ, Україна 16 січня 2017 року подала до Міжнародного суду ООН позов проти Росії щодо порушення Конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції про заборону расової дискримінації.

Звинувачення, висунуті Росії, включають: надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням; збиття літака “Малайзійських авіаліній” рейсу MH17; обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська; знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік Волновахи; вибух під час мирного зібрання в Харкові; дискримінацію щодо української та кримськотатарської громад; заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу; хвилі зникнень, вбивства, самовільні обшуки, затримання; обмеження на викладання української й кримськотатарської мов.