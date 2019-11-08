Суд у Гаазі визнав свою юрисдикцію і розгляне позов України проти РФ

Міжнародний суд ООН на відкритому судовому засіданні, яке проходить в Палаці миру в Гаазі, ухвалив рішення, що має юрисдикцію розглядати спір щодо Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Міжнародний суд ООН розпочав оголошення рішення з питань юрисдикціі у справі за позовом України проти РФ / Фото: Ірина Драбок, Укрінформ

Суд також наголосив, що Україною були дотримані всі процесуальні досудові процедури.

Це рішення означає, що Міжнародний суд ООН може перейти до розгляду справи по суті.

Українська делегація розцінює ухвалу суду як свою беззаперечну своюперемогу. Зокрема, її очільниця заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції, агент України у справі "Україна проти Російської Федерації" Олена Зеркаль написала у Facebook: "Ми виграли!!!"

Їй вторує член делегації речниця МЗС Катерина Зеленко, яка написала у Twitter: "Сьогодні знаковий день для України - Міжнародний суд правосуддя виніс рішення на користь України, визнавши, що він має юрисдикцію у справі України проти Російської Федерації. Незважаючи на зусилля РФ уникнути відповідальності за свої численні порушення міжнародного права, сьогодні суд остаточно відхилив заперечення РФ щодо юрисдикції та погодився з Україною, що її вимоги належним чином подані на розгляд суду. Всі вимоги України, які стосуються фінансування тероризму в Україні та расової дискримінації в Криму, тепер будуть предметом розгляду на слуханнях по суті. Це беззаперечна перемога!"

Також на розгляді - скарга про порушення Росією Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

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Як повідомляв Укрінформ, Україна 16 січня 2017 року подала до Міжнародного суду ООН позов проти Росії щодо порушення Конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції про заборону расової дискримінації.

Звинувачення, висунуті Росії, включають: надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням; збиття літака “Малайзійських авіаліній” рейсу MH17; обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська; знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік Волновахи; вибух під час мирного зібрання в Харкові; дискримінацію щодо української та кримськотатарської громад; заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу; хвилі зникнень, вбивства, самовільні обшуки, затримання; обмеження на викладання української й кримськотатарської мов.