Українська делегація прибула на слухання до Гааги

Українська делегація вже прибула до Гааги, де Міжнародний суд ООН 8 листопада оголосить рішення, чи є в нього юрисдикція за позовом України проти Росії щодо порушення Конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції про заборону расової дискримінації.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Оголошення рішення Суду у справі щодо застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації відбудеться у відкритому судовому засіданні 8 листопада 2019 о 15:00. Якщо аргументи України визнають переконливими, то Міжнародний суд ООН зможе перейти до розгляду справи по суті.

“Це буде складний день і важливий водночас. Завтра стане зрозуміло, який саме підхід застосовуватиме Суд до цієї справи. Чи буде це виключно формальний підхід, на застосуванні якого наполягає РФ, чи Суд пристане на позицію України та зважатиме на те, що гібридна агресія вимагає гібридної реакції на неї. Ми протистояли і протистоїмо росіянам на багатьох фронтах, починаючи від військового, закінчуючи інформаційним і кібер фронтами. Але є ще один – юридичний. Окрім агресії Росія вдалась до порушення численних норм міжнародного права. Нашою відповіддю і реакцією є використання різних майданчиків для притягнення Росії до міжнародної відповідальності за такі порушення”, - написала заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль у Facebook.

Як повідомляв Укрінформ, 3-7 червня відбулися слухання щодо попередніх заперечень Російської Федерації (юрисдикції) у справі про застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Україна 16 січня 2017 року подала до Міжнародного суду ООН позов проти Росії щодо порушення Конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції про заборону расової дискримінації.

Звинувачення, висунуті Росії, включають: надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням; збиття літака “Малайзійських авіаліній” рейсу MH17; обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська; знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік Волновахи; вибух під час мирного зібрання в Харкові; дискримінацію щодо української та кримськотатарської громад; заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу; хвилі зникнень, вбивства, самовільні обшуки, затримання; обмеження на викладання української й кримськотатарської мов.

Читайте також: У Нідерландах для слухання справи MH17 призначили уже всіх суддів

6 березня 2017 року відбулися перші слухання в Гаазі. 19 квітня 2017 року було оголошено рішення про запобіжні заходи. Міжнародний суд ООН у Гаазі постановив, що Росія має поновити діяльність Меджлісу кримськотатарського народу, забезпечити доступність освіти у Криму українською мовою.