У Нідерландах для слухання справи MH17 призначили уже всіх суддів

У Нідерландах для слухання справи про катастрофу у липні 2014 року літака рейсу МН17 призначено другого резервного суддю - Едіт Поппе-Гілесен.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на суд.

Колегія суддів тепер у повному складі й налічує трьох основних суддів, а також двох резервних.

Вони потрібні для того, щоб замінити когось з основної трійки суддів, наприклад, у разі хвороби, аби розгляд справи тривав без перерв.

Як повідомляв Укрінформ, суд у справі збитого літака рейсу МН17 розпочнеться у Нідерландах 9 березня 2020 року. Головуватиме суддя Гендрік Стейнгаюс. Інші двоє суддів – Дагмар Костер і Гелен Керстенс-Фокенс. Резервний суддя - Даан Гласс.

Усі судді здебільшого вели кримінальні справи.

Судовий комплекс "Схіпхол", де відбуватиметься розгляд справи, знаходиться за 50 км від Гааги й за кілька кілометрах від аеропорту "Схіпхол"; може вмістити близько тисячі осіб. Це будівля суворого режиму з посиленими заходами безпеки.

Міжнародна спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 (JIT) 19 червня 2019 року назвала імена чотирьох причетних до катастрофи МН17. Це, зокрема, Леонід Харченко – українець, який воював на боці "ДНР", Сергій Дубинський – полковник ГРУ Генерального штабу збройних сил РФ, очільник "ГРУ ДНР", саме його вважають організатором бойового застосування установки; Олег Пулатов - підполковник запасу російських ПДВ, причетний до перевезення "Бука", який займався організацією охорони району падіння уламків збитого літака; Ігор Гіркін - відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, активний учасник російської збройної агресії в Україні.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.