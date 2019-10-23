Родичі загиблих у катастрофі МН17 довіряють результатам міжнародного розслідування – посол

Родичі загиблих довіряють результатам розслідування Міжнародної спільної слідчої групи щодо катастрофи МН17.

Про це посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов сказав кореспонденту Укрінформу в Гаазі.

“Родичі загиблих повністю довіряють результатам міжнародного розслідування. Люди здатні у більш широкому контексті бачити цю ситуацію, а саме як елемент великої гібридної війни, яка ведеться РФ проти України і наших європейських партнерів”, - сказав він.

Сьогодні у м.Гаазі о 18:00 за місцевим часом відбудеться презентація чергового пропагандистського фільму росіян про трагедію МН17 під назвою “Заклик до правосуддя”. Автори фільму намагаються поставити під сумнів результати офіційного розслідування Міжнародної спільної слідчої групи (JIT).

“Вже більше п’яти років минуло з моменту збиття літака. Було висунуто безліч версій, більш чи менш екзотичних. І чим більше з’являється фільмів, альтернативних версій, тим більше ці люди, які продукують такі фільми й історії, себе дискредитують. У Нідерландах добре знають ціну таким “дослідженням”, а також чітко усвідомлюють, хто їх спонсорує”, - наголосив Ченцов.

Він також зазначив, що у Нідерландах було оприлюднено масштабне дослідження Амстердамського університету на замовлення МВС Нідерландів із проблематики російської пропаганди.

Як повідомляв Укрінформ, Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувалонідерландській 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна спільна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, яка дислокується в Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно заявили про відповідальність Росії за катастрофу малайзійського літака рейсу МН17.