Посол України: На суді у справі МН17 можуть з’явитися нові підозрювані

Посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов закликає набратися терпіння і дочекатися судових слухань, але не виключає, що у справі МН17 можуть з’явитися нові підозрювані.

Про це він сказав в інтерв’ю Укрінформу.

"Це питання до правоохоронних органів. І я не впевнений, що цей інтерес може бути задоволений до початку судового процесу. До ухвалення судом остаточного рішення ніхто не може бути визнаний винним. Звісно, вже оголошено кілька осіб, щодо яких пред’явлені обвинувачення, можливо ще будуть додаткові особи, але я б набрався терпіння і дочекався результатів судових слухань", - сказав Ченцов.

Він також сказав, що ініціатива, щоб під час процесу використовувалася нідерландська та англійська належить Нідерландам.

"Я знаю, що певні зміни були внесені у нідерландське законодавство. Вони стосувалися, наприклад, такого питання як допит свідка шляхом відеоконференції. Як відомо, громадяни України не можуть бути видані Нідерландам відповідно до Конституції України. У випадку, якщо є необхідність допиту такої особи, в тому числі в рамках судового процесу, то така можливість буде забезпечена. Що стосується питання мови процесу, це була ініціатива нідерландської сторони, щоб англійська мова також використовувалася, тому що за процесом спостерігатимуть родичі загиблих не лише з Нідерландів, а й з інших країн, очікується значний інтерес ЗМІ", - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, 19 червня були оприлюднені імена трьох росіян і одного українця, яких міжнародна Спільна слідча група (JIT) назвала причетними до збиття боїнга МН17. Також була оприлюднена дата, коли відбудеться суд - 9 березня 2020 року.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна спільна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, що дислокується в Курську. У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у відповідальності за катастрофу малайзійського пасажирського літака рейсу МН17.