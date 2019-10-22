Питання відповідальності України у справі МН17 не стоїть — посол у Нідерландах

Парламент Нідерландів проголосував за додаткове вивчення фактів щодо незакриття Україною повітряного простору на момент катастрофи МН17, але мова не йде про нове розслідування відповідно до положень ІКАО. Україна діяла відповідно до обов’язкових стандартів та рекомендованої практики ІКАО, які були чинними на момент збиття МН17.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов.

“Що стосується проблематики менеджменту повітряного простору, цьому питанню також приділялася увага у технічному розслідуванні, є окремий розділ в остаточному звіті. І в рамках цього розслідування було зроблено висновок, що Україна діяла відповідно до обов’язкових стандартів та рекомендованої практики ІКАО, які були чинними на момент збиття МН17. Слід зазначити, що у звіті немає жодних посилань на те, що причиною катастрофи є незакриття повітряного простору Україною”, - наголосив він.

За його словами, цю тему також обговорювали в ході візиту міністра закордонних справ Нідерландів Стефа Блока до Києва 9 жовтня, були також відповідні слухання у комітеті у закордонних справах українського парламенту напередодні його візиту.

“В ході цих розмов ми намагалися зрозуміти, що відбувається в Нідерландах, які тут чинники впливають, як ці рішення приймаються і, звісно, як має діяти українська сторона. І, як на мене, на сьогодні вдалося ситуацію стабілізувати”, - сказав Ченцов.

Він також наголосив, що інформації про загрозу безпеці польотів вище повітряного простору, закритого Україною – а це понад 9 тисяч метрів - не було як в Україні, так і у західних спецслужб, політиків, дипломатів; відповідно не було підстав закривати повністю повітряний простір у цьому регіоні.

“На сьогодні, відповідно, повітряний простір над територією тимчасово окупованих частини Донецької і Луганської областей з урахуванням додаткового буферного повітряного простору повністю закритий, тобто вжиті додаткові заходи безпеки. Про що зараз може йти мова і чому це зараз відбувається? Родичі загиблих - вони цікавляться. Вони хочуть зрозуміти більш докладно, як все відбувалося, як діяла Україна, але також, як діяла РФ. Особливо - чому РФ закрила небо над Ростовською областю? Це велике питання, і цьому питанню приділятиметься значна увага. І на сьогодні жодних пояснень з російського боку не було. Тому, якщо у когось є щось додатково сказати, то це саме Російській Федерації: як вона діяла в тих умовах і які були підстави закриття неба”, - наголосив посол.

За його словами, Україна надала всю наявну інформацію і готова ще раз роз’яснити, як вона діяла і як оцінювалися відомі на той момент ризики для цивільної авіації.

“Але я повторюю: мова не йде про якесь нове розслідування відповідно до положень ІКАО, але про дослідження практики управління повітряним рухом в умовах конфліктів, в т.ч. дій України та РФ у липні 2014 року. Це дасть змогу задовольнити інтерес нідерландського суспільства, насамперед, родичів загиблих, які хочуть це питання додатково дослідити”, - сказав дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, парламент Нідерландів підтримав пропозицію депутатів щодо додаткового дослідження обставин незакриття повітряного простору над Донбасом на момент збиття рейсу МН17.

Українські урядовці неодноразово заявляли, що Україна діяла відповідно до чинних на той момент правил ІКАО та, спираючись на аналіз наявних ризиків, повідомляла про збройний конфлікт і запроваджувала заборони на польоти цивільної авіації. Спочатку не можна було літати нижче, ніж півтора кілометра, потім нижче від ешелону 7900 метрів. 14 липня 2014 року Україна запровадила заборону літати нижче 9800 метрів.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.