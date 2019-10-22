Росія намагається перекласти провину за трагедію МН17 на Україну — експерти

Росія намагається піддати сумнівам висновки міжнародного розслідування і перекласти відповідальність, зокрема, на Україну.

Такого висновку дійшли експерти аналітичної групи Da Vinci Analytic Group.

"Основна тактика Кремля полягає в тому, щоб поставити під сумнів докази, зібрані JIT, та сфабрикувати альтернативні версії з перекладанням відповідальності, зокрема, на Україну", - йдеться в дослідженні.

Також зазначається, що наприкінці жовтня в Нідерландах заплановано показ документального фільму "MH17 - Call for Justice" ("MH17 - Заклик до правосуддя"). Його продюсером стала громадянка Російської Федерації Яна Єрлашова, екскореспондент телеканалу Russia Today, що неодноразово був звинувачений в участі у дезінформаційних кампаніях та акціях впливу в США, Європі та на Близькому Сході.

"У 2019 році вона створила інтернет-платформу Bonanza Media. Основною метою діяльності зазначеної платформи є поширення інформації, яка спростовує офіційну версію розслідування катастрофи літака "Малайзійських авіаліній" рейсу МН17 та поширення російської версії цієї катастрофи. Висвітленню зазначеного питання присвячено увесь обсяг інформації, що поширюється через інтернет-ресурси платформи", - зазначає Da Vinci Analytic Group.

Також експерти акцентують увагу на тому, що нідерландський підданий Макс ван дер Верф, який також працював над фільмом, після збиття MH17 "доклав значних зусиль для розповсюдження версії про те, що Росія не причетна до збиття малайзійського літака". У 2016 році він разом з іншими проросійськими європейськими журналістами і експертами був підписантом листа до президента США Дональда Трампа з пропозицією переглянути результати офіційного розслідування катастрофи МН17.

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Як повідомляв Укрінформ, 19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 (JIT) назвала імена чотирьох причетних до катастрофи МН17. Це Леонід Харченко – українець, який воював на боці "ДНР"; Сергій Дубинський – полковник ГРУ Генштабу збройних сил РФ, очільник "ГРУ ДНР", саме його вважають організатором бойового застосування установки "Бук"; Олег Пулатов - підполковник запасу РФ, причетний до перевезення "Бука", який займався організацією охорони району падіння уламків літака; Ігор Гіркін - відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, активний учасник російської збройної агресії в Україні.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий збройними силами РФ над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група встановила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.