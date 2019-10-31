MH17: засновник Bellingcat обіцяє нові розслідування і книгу

Bellingcat досліджує активність Росії в Європі і готує ще більше випусків подкастів.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Гіґґінс.

“Зараз ми стежимо за діяльністю крайніх правих у ЄС та США, виконуємо багато роботи в Латинській Америці. Зокрема, йдеться про справу вбивства мексиканського журналіста, над якою ми працюємо з місцевими розслідувачами. Ми досі вивчаємо різну активність Росії в Європі і плануємо підготувати ще більше випусків подкастів Bellingcat, перші з яких зосереджені на MH17. Наступні випуски розкажуть про активність ГРУ в Європі, також коротший випуск буде присвячений спільному розслідуванню, яке ми проводили з BBC, щодо вбивства цивільних у Камеруні”, - сказав він.

Гіґґінс розповів, що працює над книгою та новим проєктом.

“Я також працюю над книгою, яка буде видана навесні наступного року, для якої ми вже знайшли російського видавця. А також – іще один великий проєкт, який я сподіваюсь оприлюднити цьогоріч пізніше”, - поділився засновник Bellingcat.

Як повідомляв Укрінформ, Bellingcat відомий своїми розслідуваннями щодо збитого у 2014 році над Донбасом малайзійського літака рейсу MH17, а також отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в британському місті Солсбері і викриттям причетності до цього російських спецслужб.

19 червня були оприлюднені імена трьох росіян і одного українця, яких міжнародна Спільна слідча група (JIT) назвала причетними до збиття боїнга МН17. Також була оприлюднена дата, коли відбудеться суд - 9 березня 2020 року.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна спільна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, що дислокується в Курську. У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у відповідальності за катастрофу малайзійського пасажирського літака рейсу МН17.