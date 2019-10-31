Засновник Bellingcat сподівається, що журналістське розслідування щодо МН17 використають у суді

Засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Гіґґінс певен, що аналізуючи відкриті джерела, можна досягнути неймовірних результатів у розслідуванні найрезонансніших справ.

Про це він сказав в інтерв’ю Укрінформу.

“Наша робота щодо Сирії та MH17 показала, що опрацювання відкритих джерел можна застосовувати для ідентифікації винних у скоєнні страшних злочинів. Нині справжнім викликом для нас є те, щоб результати нашої роботи можна було використовувати у суді”, - наголосив Гіґґінс.

Він також розповів, що до катастрофи МН17 був зосереджений на Сирії і мало знав про те, що відбувається в Україні.

“Bellingcat був запущений 14 липня 2014 року, за кілька днів до збиття MH17. В основному я та ще кілька людей виявили бажання писати статті. Я тоді був зосереджений, головним чином, на Сирії та дуже мало знав про конфлікт в Україні. Але після збиття MH17 несподівано були оприлюднені численні матеріали про те, що сталося, та багато суперечливих тверджень. Точилося багато дискусій онлайн, і я усвідомив, що ті самі методи, які я використовував щодо Сирії протягом останніх двох років, можна було використовувати з MH17, тож я розпочав досліджувати геолокацію відео”, - сказав засновник Bellingcat.

Як повідомляв Укрінформ, Bellingcat відомий своїми розслідуваннями щодо збитого у 2014 році над Донбасом малайзійського літака рейсу MH17, а також отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в британському місті Солсбері і викриттям причетності до цього російських спецслужб.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна спільна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, що дислокується в Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у відповідальності за катастрофу малайзійського пасажирського літака рейсу МН17.