Суд у Гаазі дав конголезькому

Суд у Гаазі дав конголезькому "Термінатору" 30 років за злочини проти людства

Укрінформ
Міжнародний кримінальний суд у Гаазі засудив конголезького ватажка бойовиків, відомого як "Термінатор", до 30 років ув'язнення.
Про це повідомляє IBC News. Відповідне рішення судді МКС ухвалили 7 листопада. Це максимальний вирок, який коли-небудь виносив цей суд.

Боско Нтаганда був визнаний винним у липні за 18-ма випадками вчинення військових злочинів та злочинів проти людства в період, коли він був командиром конголезьких бойовиків під час етнічного конфлікту у Демократичній Республіці Конго у 2002-2003 роках.

Зазначається, що Нтаганда, який під час суду відкидав усі обвинувачення, став символом поширеної в Африці безкарності правителів, перш ніж його було усунуто від влади у 2013-році.

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Айда Сойєр, заступник директора африканського відділу правозахисної організації Human Rights Watch, привітала судове рішення.

"Вирок Нтаганді, якого ув'язнили на 30 років, посилає твердий сигнал про те, що навіть люди, які вважаються недоторканними, одного дня будуть притягнуті до відповідальності", - сказала Сойєр.

Фото: МКС

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