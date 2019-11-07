Суд у Гаазі дав конголезькому "Термінатору" 30 років за злочини проти людства

Боско Нтаганда був визнаний винним у липні за 18-ма випадками вчинення військових злочинів та злочинів проти людства в період, коли він був командиром конголезьких бойовиків під час етнічного конфлікту у Демократичній Республіці Конго у 2002-2003 роках.

Зазначається, що Нтаганда, який під час суду відкидав усі обвинувачення, став символом поширеної в Африці безкарності правителів, перш ніж його було усунуто від влади у 2013-році.

Айда Сойєр, заступник директора африканського відділу правозахисної організації Human Rights Watch, привітала судове рішення.

"Вирок Нтаганді, якого ув'язнили на 30 років, посилає твердий сигнал про те, що навіть люди, які вважаються недоторканними, одного дня будуть притягнуті до відповідальності", - сказала Сойєр.

Фото: МКС