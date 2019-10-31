Facebook заблокував мережі "фабрики тролів", спрямовані проти Африки

Компанія Facebook видалила три мережі ботів, пов'язаних з "фабрикою тролів" поплічника Путіна Євгена Пригожина, зловмисна активність яких була спрямована на країни Африки.

Про це повідомив керівник напряму з питань кібербезпеки Facebook Натаніел Глейхер.

"Сьогодні ми видалили три мережі акаунтів, а також сторінки та групи у Facebook та Instagram через причетність до іноземного втручання, яке координувалося неавтентичною поведінкою з боку іноземного діяча. Вони були створені Росією та націлені на Мадагаскар, Мозамбік, Центральноафриканську республіку, Демократичну Республіку Конго, Кот-д'Івуар, Камерун, Судан і Лівію", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, ці мережі вводили в оману користувачів щодо того, чим вони насправді займалися.

"І хоча люди, які стояли за цими обліковими записами, намагалися приховати свою належність, наше розслідування встановило зв'язок цієї кампанії з особами з кола російського фінансиста Євгена Пригожина, проти якого висувало обвинувачення міністерство юстиції США", - зазначив представник Facebook.

Він також повідомив, що компанія поділилася інформацією про результати розслідування з правоохоронними органами та партнерами.

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"Ми постійно працюємо над виявленням та припиненням такої діяльності, оскільки не хочемо, щоб наші служби використовувалися для маніпулювання людьми", - наголосив представник Facebook.