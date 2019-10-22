Пів сотні російських акаунтів в Instagram видалили через втручання в американські вибори

Facebook видалив 50 акаунтів в Instagram та один акаунт у Facebook, які були створені в Росії та фокусували свою увагу в основному на Сполучені Штати.

Про це йдеться у блозі соцмережі.

“Ми видалили 50 акаунтів в Instagram та один акаунт у Facebook, які були створені в Росії та фокусували свою увагу переважно на Сполучених Штатах”, - повідомили у соцмережі.

У Facebook додали, що всі користувачі видалених акаунтів, які пов'язані з підтримуваною Кремлем компанією Internet Research Agency, використовували фейкові для реєстрації.

Зазначається, що зловмисники публікували пости, зокрема, на теми виборів в США, кандидатів у президенти, питання навколишнього середовища та ідеї щодо створення конфедерацій на території Сполучених Штатів.

У своїх постах тролі позиціювали себе як місцеві жителі для підвищення довіри до своїх акаунтів.