Справа МН17: слідство оприлюднило розмови бойовиків із російськими чиновниками

Міжнародна Спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 (JIT) оприлюднила розмови ватажків “ДНР” з російськими високопосадовцями і звертається до свідків, які можуть упізнати або надати інформацію про учасників деяких з цих розмов.

Відеозвернення оприлюднено на сайті JIT, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Гаазі.

“Cпільна слідча група закликає свідків до дачі показань щодо кримінального розслідування збиття літака МН17 в 17 липні 2014 року. Міжнародна Спільна слідча група (JIT) хоче знати, хто контролював збройні підрозділи в Донецьку і віддав наказ натиснути кнопку. Сьогодні ми оприлюднюємо додаткову частину записаних розмов”, - сказав керівник центрального відділу кримінальних розслідувань поліції Нідерландів Енді Крааг у відеозверненні.

За даними JIT, кілька свідків, які були членами "ДНР" влітку 2014 року, під час розмов зі слідчими групи заявили, що ключові фігури збройного угруповання отримували вказівки з РФ.

Це підтверджують і телефонні розмови. Наприклад, та, в якій бере участь колишній “прем'єр-міністр ДНР” Олександр Бородай. Він, зокрема, підтверджує, що виконує вказівки російської сторони: “Я виконую накази і захищаю інтереси виключно однієї держави, Російської Федерації. Ось, власне, і все”.

В іншій розмові на початку липня 2014 року один з бойовиків “ДНР” повідомляє місцевому командиру, що “прибудуть люди з повноваженнями від Шойгу (Сергій Шойгу, міністр оборони РФ - ред.)".

Записи розмов оприлюднені на офіційному сайті.

Кілька колишніх бойовиків також повідомили Спільній слідчій групі, що російські ФСБ і ГРУ були залучені до повсякденного управління “ДНР”. Один зі свідків заявив, що ватажки “ДНР” регулярно їздили в Москву, щоб проконсультуватися зі своїми контактними особами у ФСБ і ГРУ.

Про це свідчать і перехоплені телефонні розмови. Зокрема, 18 липня 2014 року бойовик з позивним “Монгол” телефонував іншому бойовику з позивним “Шериф”, і між ними відбулась така розмова:

- І ми сьогодні ... безпосередньо ... вже тиждень ... все [нерозбірливо] в Москву, і назад ми отримуємо команди (...)

- І я теж отримую команду з Москви. Теж саме.

- Але у вас, у вас ФСБ? Так?

- Так.

- У нас ГРУ. Ось і вся відмінність.

- Я про це знаю прекрасно.

JIT також оприлюднили подробиці про засоби спецзв'язку, за допомогою яких спілкувалися бойовики "ДНР". Зокрема, встановлено, що телефонні номери належать до однієї серії і, вочевидь, були надані російською ФСБ. За цими номерами велися щоденні розмови про вирішення адміністративних, фінансових та військових питань у "ДНР", наголошують у слідчій групі.

“Додатково до ліній телефонного зв’язку використовувалися засекречені лінії зв’язку. Частина з них, найімовірніше, була надана Російською Федерацію. Ба більше, вони використовувалися "верхівкою" задля встановлення контакту з бойовиками. На нашому сайті ви зможете знайти частину цих номерів, які були використані. Ми також оприлюднили записані розмови, в яких ішлося про адміністративні, фінансові та військові справи”, - зазначив старший слідчий федеральної поліції Австралії Девід Нельсон.

Нині слідчі збирають інформацію про тих, хто віддав накази, в результаті чого був збитий літак" рейсу МН17, і звертаються до всіх, хто може надати будь-яку інформацію.

У JIT наголошують: ватажки “ДНР” підтримували тісний зв’язок з представниками російської влади щодо військової підтримки. Проте аналіз показань свідків та іншої інформації засвідчив, що вплив РФ не обмежується військовою підтримкою.

До складу Спільної слідчої групи входять Нідерланди, Австралія, Україна, Бельгія та Малайзія.

Як повідомляв Укрінформ, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 в Донецькій області. Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

Міжнародна слідча група встановила, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську, а ракета запущена з території, яку на той час контролювали бойовики "ДНР".

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У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох причетних до катастрофи МН17. Це, зокрема, Леонід Харченко – українець, який воював на боці "ДНР", Сергій Дубинський – полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, очільник "ГРУ ДНР", Олег Пулатов - підполковник запасу російських ПДВ, причетний до перевезення "Бука", Ігор Гіркін - відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, активний учасник російської збройної агресії в Україні.

7 вересня між Україною та РФ відбувся обмін утримуваними особами у форматі "35 на 35". Серед тих, кого передала Україна, був і бойовик “ДНР” Володимир Цемах, який є фігурантом справи МН17.

Цемах — колишній начальник ППО в підконтрольному окупантам місті Сніжне. Перед обміном його допитали слідчі Міжнародної слідчої групи.

Суд щодо катастрофи літака рейсу МН17 розпочнеться 9 березня 2020 року.