Україна vs Росія: Трибунал ООН почав перші слухання у “морській справі”

У Гаазі о 10:00, за місцевим часом, почалися перші процесуальні слухання Арбітражного трибуналу, сформованого відповідно до додатку VII Конвенції ООН з морського права у справі щодо порушення імунітету трьох українських військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Процес проходить у Постійному арбітражному суді (Permanent Court of Arbitration), який знаходиться у Палаці миру. Це процедурні слухання, тому вони відбуваються у закритому режимі.

Україна сподівається на оперативний розгляд справи по суті.

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Як повідомляв Укрінформ, на слуханнях будуть обговорюватися часові рамки розгляду справи, питання транспарентності, тобто публічного доступу до матеріалів справи, затверджуватися процесуальні документи, зокрема Регламент Арбітражного трибуналу.

25 листопада 2018 року російські силовики в районі Керченської протоки атакували українські катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід від порту Одеси в порт Маріуполя. Під час агресивних дій Росії 24 українські моряки були захоплені в полон, троє з них зазнали поранень.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських моряків і звинуватив їх у нібито незаконному перетині російського кордону (ч.3 ст.322 КК Росії, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до шести років).

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків і дати їм можливість повернутися в Україну, а також повернути кораблі.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, в рамках якого, зокрема, були звільнені 24 полонені моряки.

4 листопада МЗС України направило Росії ноту з проханням повідомити, де і коли українські військові можуть забрати захоплені кораблі.

18 листопада в акваторії Чорного Моря РФ передала Україні катери “Бердянськ”, “Нікополь” та буксир “Яни Капу”. 20 листопада вони прибули в український порт Очаків.