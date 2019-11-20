Захоплені Росією кораблі ВМС зайшли в український порт

Катери "Бердянськ" і "Нікополь" та буксир "Яни Капу", торік захоплені Росією, зайшли в український порт Очаків.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Передані захоплені торік Росією українські кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу" прийшли у порт Очаків. Їх супроводжували буксири "Титан", "Гайдамака" та пошуково-рятувальний корабель "Сапфір", які ще 16 листопада вийшли з портів Одеси, Чорноморська та Южного", - йдеться у повідомленні.

За словами командувача ВМС ЗС України адмірала Ігоря Воронченка, є інформація про те, що росіяни на цих захоплених кораблях демонтували деякі засоби зв’язку та навігаційне обладнання.

"Будуть проведені слідчі дії Державним бюро розслідування, військовою прокуратурою, після чого ми матимемо повну картину щодо стану переданих кораблів. Це дасть змогу передати інформацію для надання правової оцінки діям Російської Федерації до українських і міжнародних судових інстанцій", ‒ зазначив Воронченко.

На повернення кораблів біля причальної стінки чекали їхні екіпажі, звільнені з російського полону у вересні цього року.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року російські силовики в районі Керченської протоки атакували українські катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід від порту Одеси в порт Маріуполя. Під час агресивних дій Росії 24 українські моряки були захоплені у полон, троє з них зазнали поранень.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських моряків і звинуватив їх у нібито незаконному перетині російського кордону (ч.3 ст.322 КК Росії, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до шести років).

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 року зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків, а також повернути Україні кораблі.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, в рамках якого були звільнені 24 полонені моряки.

18 листопада 2019 року в акваторії Чорного моря було розпочато процес з повернення зазначених українських кораблів. Їх передача відбулася в нейтральних водах.

Фото: mil.gov.ua