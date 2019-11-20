Росіяни познімали із захоплених українських суден навіть унітази - командувач ВМС

Катери "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни Капу" дуже повільно рухаються до територіальних вод України і орієнтовно через 16 годин прибудуть до місця дислокації. Українські кораблі були по-варварськи пошкоджені росіянами, які познімали навіть плафони, розетки й унітази.

Про це в коментарі Четвертому каналу повідомив командувач ВМС ЗСУ Ігор Воронченко.

"На даний час вони тільки підходять до територіальних вод. 16 годин - і вони десь підійдуть. Це йде буксировка, швидкість дуже маленька. Вони своїм ходом не йдуть: росіяни їх угробили, познімали навіть плафони, розетки й унітази. Ми зараз усе покажемо всьому світу, варварське відношення росіян до цього", - заявив Воронченко.

Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада 2018 року російські кораблі в Керченській протоці атакували українські катери "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід від порту Одеси до порту Маріуполя. Під час агресивних дій Росії 24 українських моряки були захоплені в полон, троє з них зазнали поранень.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму арештував всіх затриманих українських моряків та звинуватив їх у начебто незаконному перетині російського кордону (ч.3 ст.322 КК Росії, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до шести років). Всіх військовополонених доставили з Криму до московських СІЗО "Лефортово" та "Матросская тишина".

Станом на 27 грудня 2018 р. затримані 24 українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня 2019 р. зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків, а також повернути Україні кораблі.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, в рамках якого були звільнені 24 полонених моряки.

18 листопада 2019 р. в акваторії Чорного моря почато процес з повернення згаданих українських кораблів. Їх передача відбулася в нейтральних водах. За українським буксиром "Яни Капу" та катерами "Бердянськ" і "Нікополь"з Одеси відправили буксири "Титан", "Гайдамака" та "Сапфір".

Читайте також: Столтенберг прокоментував повернення Росією захоплених українських кораблів

В штабі ВМС ЗС України 19 листопада повідомили Укрінформу, що українські бронекатери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир буксиру "Яни Капу" після повернення на базу національного військового флоту будуть піддані експертизі.