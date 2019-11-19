"Украли тисячу доларів, повертають сто": Лінкявічус — про захоплені українські кораблі

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус скептично оцінив повернення Росією трьох затриманих українських суден і не вважає це прогресом.

Про це він заявив 19 листопада, повідомляє Delfi.

"Повернення суден слід порівняти з ситуацією, коли хтось вкрав тисячу доларів, а потім повертає сто. Можливо, це і грубе порівняння, але я не вважаю, що це велика перемога", - підкреслив Лінкявічус.

25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери "Бердянськ" і "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них отримали поранення.

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків і дати їм можливість повернутися в Україну, а також повернути кораблі.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін в форматі 35 на 35, в межах якого, зокрема, були звільнені 24 полонених моряки.

4 листопада МЗС України направило Росії ноту з проханням повідомити, де і коли українські військові можуть забрати захоплені в Керченській протоці кораблі.

18 листопада Росія передала кораблі.

Командування Військово-морських сил України підтвердило, що катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу" повертаються додому.