Столтенберг прокоментував повернення Росією захоплених українських кораблів

Той факт, що Росія повернула Україні кораблі, що були захоплені у листопаді минулого року, може мати позитивний вплив на імплементацію Мінських угод, але цей крок РФ мала б виконати вже давно, адже не мала права їх захоплювати.

Про це у вівторок у Брюсселі під час пресконференції напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

"Повернення захоплених українських кораблів – це те, що Росія мала б зробити вже давно, адже вони (росіяни) не мали права захоплювати ці кораблі. Я вітаю той факт, що ці кораблі, нарешті, були повернуті. Це також відповідає міжнародним зобов’язанням Росії. Я думаю, що це добра новина. Будемо сподіватися, це допоможе досягти певного прогресу в імплементації Мінських угод та підтримати зусилля в "нормандському форматі", спрямовані на те, щоб знайти стійке політичне рішення для кризи в Україні", - зауважив керівник НАТО.

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Він уточнив, що міністри закордонних справ країн НАТО обговорюватимуть це питання під час зустрічі у середу.

Столтенберг нагадав, що Північноатлантична Рада нещодавно здійснила візит до України, в Києві відбулася її зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським. Постійні представники країн-членів також відвідали Одесу, де НАТО допомагає Україні в розбудові Морської академії та у вдосконаленні системи військово-морської освіти.

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"Це свідчить, що союзники по НАТО надають Україні потужну політичну підтримку, але також практичну допомогу у таких сферах як кібернетична безпека, логістика, розвиток системи військового управління, практичні тренування для військ. Ми будемо продовжувати робити це. І ми також надішлемо дуже чіткий сигнал, що Росія має дозволити свободу судноплавства в Азовському морі і, зрозуміло, у Керченській протоці", - наголосив Столтенберг.

Як повідомляв Укрінформ, 18 листопада Росія в акваторії Чорного моря передала Україні катери "Нікополь" і "Бердянськ" та буксир "Яни Капу", які російські силовики обстріляли й захопили 25 листопада 2018 року.

Як відомо, наступний саміт за участю лідерів України, Франції, Німеччини та Росії (так званої нормандської четвірки) має відбутися 9 грудня в Парижі.