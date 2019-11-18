Загороднюк прокоментував повернення захоплених Росією українських кораблів

Міністр оборони Андрій Загороднюк наголосив, що повернення Росією захоплених нею українських кораблів варто розцінювати виключно як виконання агресором рішення Міжнародного морського трибуналу.

Про це він написав у Telegram-каналі.

"Отже, до нас повернулись малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також незламний буксир "Яни Капу". Росія захопила три наших судна ще 25 листопада 2018 року, це був перший у новітній історії України відкритий, з піднятим триколором, напад на наші ВМС. Повернення катерів і буксиру — це не акт доброї волі. Я розглядаю ці події як не що інше, як виконання державою-агресором травневого рішення Міжнародного морського трибуналу", - зазначив Загороднюк.

Міністр додав, що після отримання суден спеціалісти їх оглянуть та нададуть рекомендації, яким чином якнайшвидше їх повернути до служби.

"Ми й далі будемо будувати спроможний військово-морський флот, який захищатиме Україну. Це запорука стабільності в регіоні", - резюмував глава оборонного відомства.

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Як повідомляв Укрінформ, 18 листопада Росія в акваторії Чорного моря передала Україні катери “Нікополь” і “Бердянськ” та буксир “Яни Капу”.

25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери "Бердянськ" і "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них дістали поранення.

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Міжнародний трибунал з морського права 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків і дати їм можливість повернутися в Україну, а також повернути кораблі.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, в рамках якого, зокрема, були звільнені 24 полонені моряки.