Росія заявляє, що передала Україні захоплені катери

Росія передала українській стороні три кораблі Військово-морських сил України, захоплені в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року.

Про це в понеділок повідомляє ТАСС з посиланням на Міністерство закордонних справ РФ.

"Передача українській стороні трьох кораблів ВМФ, затриманих у районі Керченської протоки, відбулася", - йдеться у повідомленні.

Напередодні стало відомо, що захоплені українські військові катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" в супроводі російської берегової охорони 17 листопада вивели з акваторії "Генмола" в Керчі.

Прикордонне управління ФСБ РФ в анексованому Криму заявило, що передача кораблів українській стороні має відбутися 18 листопада.

Як повідомлялося, раніше помічник Президента України Андрій Єрмак розповів про завершальний етап повернення в Україну трьох кораблів Військово-морських сил України, які захопила Росія в листопаді 2018 року.

25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери "Бердянськ" і "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них отримали поранення.

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків і дати їм можливість повернутися в Україну, а також повернути кораблі.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, в рамках якого, зокрема, були звільнені 24 полонені моряки.

4 листопада МЗС України направило Росії ноту з проханням повідомити, де і коли українські військові можуть забрати захоплені в Керченській протоці кораблі.