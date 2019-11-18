Макрон відреагував на повернення Росією захоплених українських кораблів

Президент Франції Емманюель Макрон привітав повернення Україні російською стороною захоплених рік тому у районі Керченської протоки двох українських військових катерів та буксира.

Як зазначають у Єлисейському палаці, телефонна розмова французького лідера із президентом Росії Володимиром Путіним відбулась у понеділок, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Франції.

«Президент Республіки привітав повернення Україні трьох військових кораблів, захоплених 25 листопада 2018 року поблизу Керченської протоки. Цей жест був очікуваним та допоможе посилити рівень довіри у діалозі між Росією і Україною», - заявили в адміністрації Макрона.

Зазначається, що головною метою телефонної розмови було обговорення підготовки до саміту у "нормандському форматі", запланованого на 9 грудня.

У Єлисейському палаці нагадали, що президент Франції раніше вже провів телефонні розмови із зазначеної проблематики з президентом України Володимиром Зеленським та федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Тим часом, у пресслужбі Кремля заявили, що обидві сторони наголошували: проведення такої зустрічі має "реально сприяти якнайшвидшій та повної реалізації Мінських угод".

"У цьому контексті наголошено на необхідності виконання Києвом зобов'язань з політичних аспектів... урегулювання. Передусім ідеться про набуття чинності законом про особливий статус Донбасу", - заявили у Кремлі.

Як повідомляв Укрінформ, 18 листопада Росія в акваторії Чорного моря передала Україні катери “Нікополь” і “Бердянськ” та буксир “Яни Капу”.

25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери "Бердянськ" і "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них дістали поранення.

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків і дати їм можливість повернутися в Україну, а також повернути кораблі.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, в рамках якого, зокрема, були звільнені 24 полонені моряки.