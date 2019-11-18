ВМС підтверджує передачу Росією захоплених українських кораблів

Українські катери “Нікополь” і “Бердянськ” та буксир “Яни Капу”, передані Росією Україні, розпочали рух у напрямку материкової України.

Про це повідомляється на сторінці ВМС України у Facebook.

"Сьогодні, 18 листопада в акваторії Чорного Моря розпочато процес, щодо повернення українських катерів «Нікополь», «Бердянськ» та буксира «Яни Капу». Наразі українські буксири «Тітан», «Гайдамаки» та пошуково-рятувальне судно «Сапфір» разом з катерами та буксиром розпочали рух в напрямку материкової України", - йдеться у пості.

Раніше МЗС РФ заявило про передачу українській стороні трьох кораблів Військово-морських сил України, захоплених у районі Керченської протоки в листопаді 2018 року.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери "Бердянськ" і "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них дістали поранення.

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків і дати їм можливість повернутися в Україну, а також повернути кораблі.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, в рамках якого, зокрема, були звільнені 24 полонені моряки.

4 листопада МЗС України направило Росії ноту з проханням повідомити, де і коли українські військові можуть забрати захоплені в Керченській протоці кораблі.