Українські кораблі після передачі Росією йтимуть до Одеси не менш як 43 години — експерти

Два українські катери та буксир після передачі їх Росією йтимуть до Одеси не менш як 43 години.

Приблизний розрахунок часу операції оприлюднили моніторингова група "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень", редакції BlackSeaNews та "Майдану закордонних справ" у Facebook.

"Моніторингова група "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, редакції BlackSeaNews та "Майдану закордонних справ" повідомляє про приблизний розрахунок часу операції з повернення українських катерів до Одеси. Буксири вийшли з Одеси (за захопленими українськими кораблями — ред.) орієнтовно о 6-00 вчора, 16.11.19. Тобто йшли до місця, де зараз, 1,5 доби, назад будуть йти не менше, йдуть 6 вузлів, тобто 6*1,852=11 км/годину. В один кінець 260-270 миль, якщо зустрінуться десь на траверзі Судака, якийсь час займе процедура, тобто після передачі будуть йти не менш 260:6 = 43 години. Якщо все піде нормально та погода збережеться тиха", - йдеться в повідомленні.

На карті, яка показує позицію на цей час, українські буксири обведені червоним колом, орієнтовне місцезнаходження кораблів РФ із захопленими катерами — синім.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів окупованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери "Бердянськ" і "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них отримали поранення.

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків, а також повернути Україні кораблі.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, в рамках якого, зокрема, були звільнені 24 полонених моряки.

Напередодні, 16 листопада, помічник Президента України Андрій Єрмак заявив про завершальний етап повернення в Україну трьох кораблів.

Зараз кораблі буксируються з порту Керч до погодженого місця передачі українській стороні, яка відбудеться 18 листопада. Передача відбудеться в нейтральних водах.

За українським буксиром "Яни Капу" та катерами "Бердянськ" і "Нікополь"з Одеси відправили "буксири "Титан", "Гайдамака" та "Сапфір".