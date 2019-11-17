Українські кораблі після передачі Росією йтимуть до Одеси не менш як 43 години — експерти
Приблизний розрахунок часу операції оприлюднили моніторингова група "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень", редакції BlackSeaNews та "Майдану закордонних справ" у Facebook.
"Моніторингова група "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, редакції BlackSeaNews та "Майдану закордонних справ" повідомляє про приблизний розрахунок часу операції з повернення українських катерів до Одеси. Буксири вийшли з Одеси (за захопленими українськими кораблями — ред.) орієнтовно о 6-00 вчора, 16.11.19. Тобто йшли до місця, де зараз, 1,5 доби, назад будуть йти не менше, йдуть 6 вузлів, тобто 6*1,852=11 км/годину. В один кінець 260-270 миль, якщо зустрінуться десь на траверзі Судака, якийсь час займе процедура, тобто після передачі будуть йти не менш 260:6 = 43 години. Якщо все піде нормально та погода збережеться тиха", - йдеться в повідомленні.
На карті, яка показує позицію на цей час, українські буксири обведені червоним колом, орієнтовне місцезнаходження кораблів РФ із захопленими катерами — синім.
Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів окупованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери "Бердянськ" і "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них отримали поранення.
Міжнародний трибунал з морського права 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків, а також повернути Україні кораблі.
7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, в рамках якого, зокрема, були звільнені 24 полонених моряки.
Напередодні, 16 листопада, помічник Президента України Андрій Єрмак заявив про завершальний етап повернення в Україну трьох кораблів.
Зараз кораблі буксируються з порту Керч до погодженого місця передачі українській стороні, яка відбудеться 18 листопада. Передача відбудеться в нейтральних водах.
За українським буксиром "Яни Капу" та катерами "Бердянськ" і "Нікополь"з Одеси відправили "буксири "Титан", "Гайдамака" та "Сапфір".