У Росії заявили, що повернуть Україні захоплені кораблі 18 листопада

Захоплені Росією три українських кораблі передаються Києву згідно з досягнутими російсько-українськими домовленостями.

Про це з посиланням на прикордонне управління ФСБ в окупованому Криму повідомляє "Інтерфакс".

Як зазначили в управлінні, три українських судна — буксир "Яни Капу" і малі броньовані артилерійські катери "Нікополь" і "Бердянськ" - буксируються з порту Керч до погодженого місця передачі українській стороні, яка відбудеться 18 листопада.

У відомстві не уточнили подробиць, що стосуються процедури передачі.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів окупованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери "Бердянськ" і "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них отримали поранення.

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків, а також повернути Україні кораблі.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, в рамках якого, зокрема, були звільнені 24 полонених моряки.

4 листопада МЗС України направило Росії ноту з проханням повідомити, де і коли українські військові можуть забрати захоплені в Керченській протоці кораблі.

Напередодні, 16 листопада, помічник Президента України Андрій Єрмак заявив про завершальний етап повернення в Україну трьох кораблів.

17 листопада, за даними ЗМІ, захоплені українські військові кораблі в супроводі російської берегової охорони вивели з Керчі.