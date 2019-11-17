Росія після повернення Україні кораблів має закрити справу проти моряків — Полозов

Росія після повернення Україні захоплених кораблів повинна припинити кримінальну справу проти українських моряків.

Про це заявив адвокат моряків Микола Полозов у Facebook.

Зокрема, Полозов нагадав, що Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня цього року виніс наказ про застосування забезпечувальних заходів, де встановлено обов'язок Російської Федерації негайно повернути Україні малі броньовані артилерійські катери «Нікополь» і «Бердянськ» і рейдовий буксир «Яни-Капу». Крім того, Російська Федерація зобов'язана негайно повернути в Україну 24 членів екіпажів захоплених військових кораблів.

На початку вересня військовополоненим українським морякам був змінений запобіжний захід, і вони змогли повернутися в Україну, зазначив Полозов.

«Таким чином підпункт 1 (b) наказу трибуналу російською владою було виконано. Те саме стосується підпункту 1 (a) про повернення кораблів», - сказав адвокат.

Він додав, що зараз кораблі «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни-Капу» виводять з Керчі, і після їх передачі Україні Російська Федерація зможе надати звіт трибуналу ООН про виконання двох пунктів травневого наказу.

«Після повернення в Україну захоплених моряків та їх кораблів, звичайним і розумним завершенням всієї цієї історії в Росії має бути припинення кримінальної справи проти моряків», - підкреслив Полозов.

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Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів окупованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери "Бердянськ" і "Нікополь" і буксир "Яни-Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них дістали поранення.

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків, а також повернути Україні кораблі.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін уформаті 35 на 35, в рамках якого, зокрема, були звільнені 24 полонені моряки.

4 листопада МЗС України направило Росії ноту з проханням повідомити, де і коли українські військові можуть забрати захоплені в Керченській протоці кораблі.

Напередодні, 16 листопада, помічник Президента України Андрій Єрмак заявив про завершальний етап повернення в Україну трьох кораблів.

У неділю, 17 листопада, захоплені українські військові кораблі у супроводі російської берегової охорони вивели з акваторії "Генмола" в Керчі. За даними ЗМІ, їх передача Україні планується 18 листопада.