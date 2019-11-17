Захоплені РФ українські кораблі виводять із Керчі

Захоплені українські військові катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" в супроводі російської берегової охорони 17 листопада вивели з акваторії "Генмола" в Керчі.

Про це повідомляє Крим.Реалії.

Катери в супроводі російських кораблів йдуть Керченською протокою в сторону Чорного моря, пише видання.

Як повідомлялося, раніше помічник президента України Андрій Єрмак розповів про завершальний етап повернення в Україну трьох кораблів Військово-морських сил України, які захопила Росія із застосуванням зброї разом з екіпажами у листопаді 2018 року. Це повідомлення опублікувала в Фейсбуці спікер Зеленського Юлія Мендель.

Військовий експерт Юрій Бутусов повідомив, що повернення захоплених Росією в листопаді 2018-го двох українських катерів "Нікополь", "Бердянськ" і буксира "Яни Капу" відбудеться не сьогодні.

Передача захоплених катерів планується у відкритому морі біля східного узбережжя Криму в найближчі дні. Поки невідомо, чи поверне противник американські радіостанції "Харріс", якими були обладнані катери — це найсекретніша частина обладнання. Російська преса писала, що РФ не планує віддавати Україні боєприпаси, особисту зброю екіпажу, а також захоплену документацію.

25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катера "Бердянськ" і "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них отримали поранення.

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків і дати їм можливість повернутися в Україну, а також повернути кораблі.

7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, у рамках якого, зокрема, було звільнено 24-х полонених моряків.

4 листопада МЗС України направило Росії ноту з проханням повідомити, де і коли українські військові можуть забрати захоплені у Керченській протоці кораблі.

Фото: RFE/RL