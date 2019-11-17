Захоплені Росією катери ще не вийшли з Керчі - експерт

Повернення захоплених Росією в листопаді 2018-го двох українських катерів "Нікополь", "Бердянськ" і буксира "Яни Капу" відбудеться найближчими днями.

Про це у Facebook повідомив військовий експерт, журналіст Юрій Бутусов.

"Повернення Росією захоплених у листопаді 2018-го двох українських катерів "Нікополь", "Бердянськ" і буксира "Яни Капу" відбудеться не сьогодні. Передача захоплених катерів відбудеться у відкритому морі біля східного узбережжя Криму найближчими днями. На даний момент захоплені катери з Керчі ще не вийшли. Українські буксири "Титан","Гайдамака" і пошуково-рятувальне судно "Сапфір" пройшли мис Тарханкут, і продовжують рух у бік Керчі", - написав Бутусов.

Також він додав, "невідомо, чи поверне противник американські радіостанції" Харріс ", якими були обладнані катери - це найсекретніша частина обладнання". Російські ЗМІ повідомили, що противник забрав боєприпаси й особисту зброю екіпажу, а також всю готівкову документацію.

На думку Бутусова, повернення катерів для Путіна - вимушений крок. Після перемоги України в Морському суді у справі щодо захоплення катерів, і після продовження юридичної роботи, на Росію чекали нові програні суди, великі санкції й штрафи, ймовірні арешти російських судів по всьому світу для забезпечення українського позову. Якби Україна продовжила юридичну війну і не приймала захоплені катери, Росія була б поставлена ​​в складне становище, зазначає експерт.

Він нагадав, що "Президент Порошенко свого часу відмовився забирати захоплені старі українські кораблі у Криму саме з метою збереження важеля тиску на РФ у міжнародних судах".

На думку Бутусова, "повернення захоплених катерів - можна розглядати як крок назустріч Україні щодо РФ. Президент Володимир Зеленський розраховує на зустрічні поступки РФ під час зустрічі у нормандському форматі. Перш за все Зеленський очікує, що Путін нарешті призупинить знущатися над сотнями українських заручників і полонених, і погодиться на обмін".

Як повідомлялося, 9 грудня має відбутися зустріч нормандської четвірки, під час якої очікується, що РФ нарешті озвучить терміни проведення великого обміну й узгодження списків заручників й утримуваних осіб.

Раніше передбачалося, що Росія у ніч на 17 листопада поверне Україні малі броньовані артилерійські катери ВМС України «Бердянськ» і «Нікополь», а також буксир «Яни Капу», захоплені Росією 25 листопада 2018 року у Керченській протоці. За інформацією ЗМІ передача кораблів мала відбутися у відкритому морі приблизно за 60 миль від Одеси, неподалік від кримського мису Тарханкут. Російська преса писала, що РФ не має наміру віддавати Україні боєприпаси, особисту зброю екіпажу, а також захоплену на судах документацію.

25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України: катера "Бердянськ" і "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них отримали поранення.

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити всіх моряків і дати їм можливість повернутися в Україну, а також повернути кораблі.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін в форматі 35 на 35, у рамках якого, зокрема, було звільнено 24 полонених моряків.

4 листопада МЗС України направило Росії ноту з проханням повідомити, де і коли українські військові можуть забрати захоплені у Керченській протоці кораблі.

Фото: Думська