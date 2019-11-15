Денісова: У проєкті “кримської” резолюції ООН - нова вимога до Росії

Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова привітала схвалення Третім комітетом 74-ї сесії Генасамблеї ООН проєкту резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі".

Про це омбудсмен зазначила у Facebook.

"Резолюція є важливим документом на шляху деокупації Криму та відновлення прав і свобод мешканців тимчасово окупованого півострова. Сподіваюсь, що світ підтримає Україну та рішуче засудить дії РФ на анексованих українських територіях", - зазначила вона.

Денісова зауважила, що у документі вперше щодо тимчасово окупованого Криму застосовано термін "агресія", а Росії поставлено нову вимогу: утримуватися від арештів та кримінальних переслідувань жителів тимчасово окупованого Криму за думки, висловлені в соціальних мережах до окупації півострова.

"В проєкті резолюції також йдеться про те, що Росія повинна звільнити всіх жителів Криму, які були заарештовані або ув'язнені за такі дії. Вітаю таке рішення Третього комітету і висловлюю подяку 67 країнам-членам комітету, які проголосували "за", - зазначила вона.

"Разом з тим закликаю усі інші країни підтримати резолюцію під час її затвердження на пленарному засіданні Генеральної асамблеї ООН в грудні цього року", - наголосила омбудсмен.

Денісова нагадала, що Російська Федерація щодня порушує права кримчан, а її політика, зокрема, масові затримання громадських активістів та правозахисників під приводом боротьби з тероризмом, "становлять загрозу та унеможливлюють проживання в тимчасово окупованому Криму".

Як повідомляв Укрінформ, Третій комітет Генеральної асамблеї ООН 14 листопада схвалив проєкт резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна", у якому щодо АРК вперше застосовано визначення "агресія".

Ініціатором резолюції виступила Україна, ще близько 40 країн є її співавторами. Це вже четвертий документ ООН щодо порушення прав людини в окупованому Криму.