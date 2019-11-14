МЗС привітало схвалення ООН резолюції із захисту прав людини в окупованому Криму

Міністерство закордонних справ України привітав схвалення Третім комітетом 74-ї сесії Генасамблеї ООН резолюції «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.

Про це йдеться в коментарі МЗС, оприлюдненого пресслужбою.

“МЗС України вітає схвалення 14 листопада 2019 року Третім комітетом 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН оновленої та посиленої резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, Україна"", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цей документ є важливим елементом політики деокупації тимчасово окупованих територій України, яка послідовно здійснюється, у тому числі на виконання Указу Президента України «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави».

“Проєкт резолюції має на меті припинити порушення державою-окупантом прав людини на півострові, протидіяти спробам легітимізувати окупацію та анексію АР Крим та м.Севастополя, а також консолідувати позицію міжнародної спільноти щодо незмінності статусу Криму як невід’ємної складової частини України”, - наголошують в МЗС.

Потужним сигналом, підкреслили у міністерстві, стала фіксація в резолюції факту здійснення державою-окупантом політики, яка має на меті примусову зміну складу населення півострова, включаючи як шляхом переслідування окремих категорій кримчан, у т.ч. представників кримськотатарського народу, репресій проти правозахисників, так і через переселення на тимчасово окуповану територію свого власного населення. Така практика прямо заборонена міжнародним гуманітарним правом, є порушенням Женевських конвенцій 1949 року та кваліфікується як воєнний злочин.

МЗС України підтримало заклик резолюції до Росії забезпечити належний і безперешкодний доступ міжнародних моніторингових місій і неурядових правозахисних організацій до окупованого півострова. В міністерстві наголосили, що їхня присутність та дотримання державою-окупантом міжнародного права з прав людини і міжнародного гуманітарного права має надважливе значення для недопущення подальшого погіршення ситуації. Окремо в МЗС відзначили, що мандат СММ ОБСЄ передбачає безпечний і безперешкодний доступ до всієї території України, включаючи АР Крим та м. Севастополь.

Як повідомляв Укрінформ, Третій комітет Генеральної асамблеї ООН 14 листопада схвалив проєкт резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна", у якому щодо АРК вперше застосовано визначення "агресія".

Ініціатором резолюції виступила Україна, ще близько 40 країн є її співавторами. Це вже четвертий документ ООН щодо порушення прав людини в окупованому Криму.