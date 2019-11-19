Україна може вимагати від Росії компенсації через захоплення катерів і моряків

На більш пізньому етапі Міжнародного трибуналу з морського права Україна зможе говорити про компенсацію через захоплення Росією українських кораблів та моряків біля Керченської протоки.

Про це Радіо Свобода повідомила речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко.

«Це дасть нам можливість на більш пізньому етапі говорити про сплату з боку Російської Федерації компенсації за завдані збитки. Попереду в нас дуже ретельна експертиза перевірки цих суден. Спочатку треба їх побачити, в якому вони вигляді, чи не було з них вилучено техніку, обладнання, документацію. Тобто багато елементів, які потім можуть становити речові докази. І лише на підставі цього, як буде рішення арбітражного трибуналу, можемо говорити про якісь суми», – сказала Зеленко.

Перші слухання Міжнародного трибуналу з морського права відбудуться 21 листопада.

18 листопада буксир «Яни Капу» і малі броньовані артилерійські катери «Нікополь» і «Бердянськ» повернули Україні. Наразі кораблі прямують додому.

Росія захопила три кораблі ВМС України і 24 українських військовослужбовців – моряків і працівників СБУ – 25 листопада 2018 року неподалік Керченської протоки з застосуванням зброї в міжнародних водах, що за міжнародним правом визнається як акт агресії.

Москва відмовилася визнавати за захопленими статус військовополонених і намагалася судити їх за кримінальними статтями за «незаконний перетин російського кордону».

Міжнародний трибунал із морського права наказав Росії негайно звільнити військових і повернути кораблі. Москва відмовилася це зробити.

Моряків урешті передали Україні не за рішенням трибуналу, а в рамках обміну утримуваними. При цьому Росія відпустила моряків формально під «особисте зобов’язання» за першим викликом з’явитися до Росії на суд над ними у справі, яку там так і не закрили.