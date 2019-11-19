Повернення РФ українських кораблів є кроком до миру - Тейлор

США називають повернення раніше полонених РФ моряків і політв’язнів, розведення сил та забезпечення повернення українських кораблів конкретними досягненнями на шляху до миру.

Водночас Вашингтон наголошує, що за конфлікт однозначно відповідає Російська Федерація, йдеться у заяві тимчасово повіреного у справах США в Україні Вільяма Тейлора.

“Я вітаю Президента Зеленського та його зовнішньополітичну команду за останні здобутки. Успішне повернення додому моряків й інших політичних в’язнів; розведення сил у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському; і, щойно, забезпечення повернення українських кораблів, які були незаконно захоплені Росією, є конкретними досягненнями на шляху до миру, і всі українці мають підстави цим пишатися”, - зазначив дипломат.

За його словами, США також вітають повідомлення про прийдешній саміт у "нормандському форматі" та сподівається на подальший поступ у досягненні миру.

Водночас він підкреслив, що завжди є ті, хто прагне поділити Україну, особливо Росія, та зазначив, що не потрібно слухати російську дезінформацію.

“У деяких повідомленнях місцевих ЗМІ є вигадки, що начебто члени команди Президента співчувають Росії або вважають, що розпочав конфлікт колишній Президент Петро Порошенко. За конфлікт однозначно відповідає Росія”, - наголосив Тейлор.

Дипломат також запевнив, що США твердо стоять на боці України в її боротьбі проти російської агресії та у прагненні України до миру.

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Як повідомляв Укрінформ, 18 листопада Росія в акваторії Чорного моря передала Україні катери “Нікополь” і “Бердянськ” та буксир “Яни Капу”, які російські силовики обстріляли й захопили 25 листопада 2018 року.

Як відомо, наступний саміт за участю лідерів України, Франції, Німеччини та Росії (так званої нормандської четвірки) має відбутися 9 грудня в Парижі.