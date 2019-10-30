У Конгресі США оприлюднили текст резолюції щодо імпічменту Трампа

Комітет з процедурних питань Палати представників Конгресу США оприлюднив текст резолюції, яку планується поставити на голосування 31 жовтня, аби формалізувати процедуру імпічменту.

Про це інформує CNN.

«Проєкт резолюції передбачає процедурні деталі щодо того, як палата перейде до наступного етапу розслідування щодо імпічменту. Спікер Ненсі Пелосі стверджує, що ухвалення резолюції допоможе усунути будь-які сумніви щодо того, чи може адміністрація Трампа відмовити в наданні документів, не допускати свідків для показань, нехтувати належно оформленими повістками або чинити перешкоди роботі Палати представників», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, резолюція, зокрема, регламентує процедуру слухання свідків у комітеті розвідки.

Голови чотирьох комітетів Палати представників у спільній заяві наголосили: «У результаті розслідування щодо імпічменту зібрано великий обсяг доказів та свідчень, і незабаром американський народ почує все у відкритому доступі. Резолюція, представлена сьогодні в комітеті з процедурних питань, забезпечить цей поступ».

У резолюції також зазначено, що меншість може вимагати викликів свідків повістками - але видаватимуться ці повістки тільки за згодою голови палати.

Також передбачається, що комітет з розвідки складе звіт, зі своїми висновками та рекомендаціями, який буде передано юридичному комітетові, а відтак оприлюднено.

Резолюція надає адвокатам президента США можливість брати участь у роботі юридичного комітету. Зазначається, що вони матимуть можливість представляти власне бачення справи, відвідувати слухання, аргументувати свою позицію щодо свідчень та висловлювати заперечення.

Водночас процедурний комітет стверджує, якщо президент незаконно відмовляється співпрацювати з Конгресом, то голова палати має право відхиляти запити його адвокатів.

Як повідомлялося, Палата представників США проведе перше голосування щодо резолюції про імпічмент президента Дональда Трампа у четвер, 31 жовтня.

Спікер нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі заявила в листі до законодавців, що резолюція, яку винесуть на голосування, «встановлює процедуру слухань, які є відкритими для американського народу, дає дозвіл на оприлюднення стенограм свідчень, визначає процедури передачі доказів до юридичного комітету, оскільки вона розглядає потенційні статті про імпічмент та встановлює відповідні права для президента і його захисника».