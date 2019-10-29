Палата представників у четвер голосуватиме резолюцію про імпічмент Трампа - CNN

Палата представників США проведе перше голосування щодо резолюції про імпічмент президента Дональда Трампа у четвер, 31 жовтня.

Про це повідомляє CNN.

Спікер нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі заявила в листі до законодавців, що палата просувається вперед з голосуванням щодо процедур, «аби усунути будь-які сумніви стосовно того, чи може адміністрація Трампа відмовити в наданні документів, не допускати свідків для показань, нехтувати належно оформленими повістками або чинити перешкоди роботі Палаті представників».

Пелосі також пояснила, що резолюція, яку винесуть на голосування, «встановлює процедуру слухань, які є відкритими для американського народу, дає дозвіл на оприлюднення стенограм свідчень, визначає процедури передачі доказів до юридичного комітету, оскільки вона розглядає потенційні статті про імпічмент та встановлює відповідні права для президента і його захисника».

Джерела в середовищі демократів стверджують, що резолюція необхідна для встановлення точних процедур передачі доказів з комітету з питань розвідки до юридичного комітету Палати представників та деталізації процедур проведення громадських слухань під час розслідування. Після ухвалення резолюції Білий дім не матиме підстав нехтувати повістками, якими посадовців викликають для свідчень.

Голосування допоможе демократам відкинути звинувачення республіканців про те, що розслідування проводиться незаконно, за зачиненими дверима.

Як повідомлялося, Білий дім виступив проти співпраці з Палатою представників Конгресу США, оскільки вважав розслідування нелегітимним.