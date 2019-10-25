У Сенат США подали резолюцію, що засуджує імпічмент Трампу

У США сенатор-республіканець Ліндсі Грем подав до Сенату резолюцію, що засуджує процедуру імпічменту президента Дональда Трампа, яку ініціювали демократи у Палаті представників.

Про це він повідомив у себе в Twitter.

"Процедура імпічменту ініційована Палатою представників - це не що інше, як таємні слухання та вибіркові звинувачення, зроблені для того, щоб обманути громадську підтримку та нашкодити іміджу Дональда Трампа. Це політичний крок, повністю позбавлений рис юридичного процесу. Це погана послуга для американського народу", - написав сенатор.

У документі наголошується, що Палата представників всупереч всім прецедентам та традиціям, позбавляє президента Трампа принципів справедливості, право на які має кожен громадянин США. Крім того, резолюція Грема закликає Палату представників проголосувати за початок офіційного розслідування та надати Трампу передбачені Конституцією США гарантії.

Як повідомляв Укрінформ, 24 вересня демократи у Палаті представників ініціювали формальну процедуру розслідування щодо імпічменту президента США Дональда Трампа. Його звинувачують у спробах тиску на Україну з метою проведення розслідування проти Джо Байдена, головного конкурента Трампа на президентських виборах у США. Для того, аби відсторонити президента США від посади за процедурою імпічменту, необхідні голоси 2/3 сенаторів (67 голосів). Проте, наразі у Сенаті республіканці мають більшість, тому дуже малоймовірно, що Дональд Трамп невдовзі припинить виконувати повноваження президента Сполучених Штатів.