Імпічмент для Трампа: ще троє топ-чиновників США мають дати свідчення - ЗМІ

Цього і наступного тижня демократи у Конгресі США мають намір провести слухання щодо імпічменту Трампа за участі ще трьох американських топ-чиновників.

Про це повідомляє The Hill з посиланням на джерела.

“Очікується, що посол Філіп Рікер виступить на закритому засіданні в суботу (26 жовтня), а Чарльз Куперман, колишній заступник помічника президента з питань національної безпеки з’явиться на закритому засіданні у понеділок (28 жовтня)”, - йдеться у повідомленні.

За словами джерела, Тімоті Моррісон, спеціальний помічник президента та старший директор Ради національної безпеки з питань Європи та Росії, виступить перед конгресменами у четвер, 31 жовтня.

Моррісон згадувався під час дачі свідчень тимчасово повіреного США в Україні Вільяма Тейлора як людина, яка зможе підтвердити всі його заяви про Трампа.

Тейлор конкретно описав телефонний дзвінок з Моррісоном, в якому той імовірно сказав, що посол США в ЄС Гордон Сондленд, обговорив “quid pro quo” (“послуга за послугу”) з Андрієм Єрмаком, представником Президента України Володимира Зеленського.

"Під час того ж телефонного дзвінка, який я мав з Моррісоном, він розповідав про розмову, яку посол Сондленд провів з Єрмаком", - заявив Тейлор у вівторок.

Як повідомлялося, у вересні члени Демпартії у Палаті представників ініціювали розслідування з метою імпічменту Трампа у зв'язку з підозрою щодо тиску Білого дому на Україну з метою отримання політичної вигоди на президентських виборах у США. Досі Трамп наголошував, що призупинення оборонної допомоги було пов'язано лише з його занепокоєнням щодо корупції в Україні.

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор фактично зруйнував позицію Трампа та його оточення щодо "відсутності тиску" на чинне керівництво України.

У цьому зв'язку Білий дім та віддані президенту республіканці стали активнішими у спробах дискредитувати зусилля демократів у розслідуванні з імпічменту. Зокрема однопартійці Трампа намагались зірвати чергові слухання за участі високопосадовиців Пентагону в Палаті представників.