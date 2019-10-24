Трамп заявив, що не знає Тейлора, який очолює дипмісію США в Україні

Після того як тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор дав свідчення в Конгресі, які розходиться з позицією Дональда Трампа, глава Білого дому заявив, що не знає цього дипломата.

Про це Трамп написав у Twitter.

"Республіканець анти-трампівець Джон Беллінгер представляє дипломата анти-трампівця Білла Тейлора (якого я не знаю) у свідченнях перед Конгресом!" - зазначив американський президент.

Never Trumper Republican John Bellinger, represents Never Trumper Diplomat Bill Taylor (who I don’t know), in testimony before Congress! Do Nothing Democrats allow Republicans Zero Representation, Zero due process, and Zero Transparency.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 жовтня 2019 р.

Він укотре понарікав на розслідування демократів, яке, за його словами, не відповідає встановленим процедурам, а також вимогам прозорості.

Крім того, Трамп іще раз наголосив, що не було жодної "послуги за послугу" у його контактах з українським керівництвом.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор фактично зруйнував позицію Трампа та його оточення щодо "відсутності тиску" на чинне керівництво України.

У цьому зв'язку Білий дім та віддані президенту республіканці стали активнішими у спробах дискредитувати зусилля демократів у розслідуванні з імпічменту. У середу однопартійці Трампа намагались зірвати чергові слухання за участі високопосадовиці Пентагону в Палаті представників.

Фото: The White House